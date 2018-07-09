Soğuksu Milli Parkı’nda örnek uygulama

Soğuksu Milli Parkı içerisinde bulunan Çam Hotel Thermal Resort&Spa, Convention Center Park’a piknik için gelenlere çöp poşeti dağıtmaya başladı. Otel işletmesi tarafından yapılan açıklamada, hafta sonları Kızılcahamam Soğuksu Milli Park içerisine pikniğe gelen misafirlere çevre bilincini aşılamak ve çöplerini derli toplu bırakarak çevrenin temiz tutulması için bir uygulama başlatıldığı belirtilerek, “Çam Otel personelimiz hafta sonları pikniğe gelen misafirlerimizi Soğuksu Milli Park girişinde durdurarak çöp poşeti vererek, arta kalan çöplerinin ortalığa bırakılmaması için bu çöp poşetlerini kullanmalarını rica ediyorlar” denildi.

Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı’nda böyle bir uygulamanın başlatılmasından dolayı memnun olduklarını belirten piknikçiler, otel yönetimine teşekkür ettiler.