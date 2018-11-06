Sokak hayvanları 'Bizim Çocuklar'a emanet

Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Genel Müdürlüğü ve Ankara Bizim Çocuklar Spor Kulübü'nün işbirliğiyle, otizmli ve down sendromlu çocuklar, sokak hayvanları için büyüklerini kıskandıracak bir projeye destek verdi.

Sokak hayvanlarına dikkat çekmek ve hayvan haklarına yönelik farkındalığı artırmak amacıyla Altınpark'ta açık havada düzenlenen sosyal sorumluluk projesine katılan otizmli ve down sendromlu çocuklar kendi elleriyle kedi ve köpek kulübesi yaptı.

Geri dönüşümden malzeme

Öğretmenlerinin gözetiminde ahşap malzemelerle hayvan barınağı yapan otizmli ve down sendromlu çocuklar hem el becerilerini geliştirme fırsatı buldular hem de sokakta barınak ihtiyacı olan hayvanlara destek oldu.

Keresteden çiviye birçok malzemeyle sokak hayvanlarının olumsuz kış şartlarından etkilenmemesi için kulübelerini yapan ve onları boyayan çocukların büyüklere örnek olduğunu belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Genel Müdürü Orhan Kaya, “Çocuklarımızın sosyal sorumluluk projemize destek vermesi bu projeyi daha da anlamlı hale getiriyor. Amacımız bu proje ile toplumun sokak hayvanlarına karşı duyarlılığını artırmak” dedi.

Ankara Bizim Çocuklar Spor Kulübü Müdürü Sibel Kancaoğlu da Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyonun otizmli ve down sendromlu çocukların sosyalleşmesine katkı sağladığını belirterek, “Çocuklarımız kendi engellerini aşıp, sokak hayvanlarına destek olmaya başladılar. Bizim amacımız bu çocukları toplum içine dahil etmek. ANFA ve Ankara Büyükşehir Belediyesi bize bu imkanı sağladığı için teşekkür ediyorum” diye konuştu.