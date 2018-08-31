Sokak hayvanları için yapılan barınak tamamlandı

Mayıs ayında temeli atılan hayvan barınağının inşaatı tamamlandı.

Barınakta aynı anda yaklaşık 150 hayvanı misafir edebileceklerini dile getiren Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Ankara’da sokak hayvanları konusunda hem Büyükşehir Belediyesi hem tüm ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde ortak hareket edilmesi gerektiğini söyleyerek, kendileri için her canın kıymetli olduğunu dile getirdi. Hayvan barınağı ve tesisin genel özellikleri hakkında bilgi veren Başkan Tiryaki "Yeni yapılan tesis hayvan barınağı olma özelliğinin dışında, ameliyathane ve muayene odaları ile de önemli bir ihtiyaca cevap verecek. Yaklaşık 150 kadar köpeği yeni barınağımızda misafir edebileceğiz. Yeni barınağımızın inşaatını tamamladık, çevre düzenlemesi yapılıyor. Bu yıl içerisinde açmak arzusundayız. Yasaya göre kısırlaştırdıktan ve eğer hasta ise gerekli tedavileri yapıldıktan sonra sokaktan aldığımız köpeği, tekrar aynı yere bırakmak durumundayız. Çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz" dedi.

Aynı anda 150 hayvanın barınacağı tesis bu yıl içinde hizmete girecek

Altındağ Belediyesi’nin Karapürçek’te çevre yoluna yakın bir alanda yaptığı hayvan barınağı, tek kat olarak planlandı. 750 metrekare oturum alanına sahip barınak, idari kısım ve barınaklar olarak ikiye ayrılıyor. İdari kısımda; ameliyathane, ameliyat hazırlık odası, bakım odası, enfeksiyon odası, muayene odası, 4 adet idari personel odası, bekleme salonu, kayıt odası, veteriner odası, mutfak, lavabo bulunuyor. Barınaklar kısmında ise, 2,50 metrekare kapalı ve 4,50 metrekare 2 açık alana sahip barınaklar bulunuyor. Altındağ Belediyesi Hayvan Barınağı, toplamda 150 hayvanın aynı anda kalabileceği şekilde tasarlandı.