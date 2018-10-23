Sokak ortasında güpegündüz silahlı saldırı

Ankara'da daha önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen kişi veya kişilerin güpegündüz sokak ortasında silahlı saldırısına uğrayan Fatih Ü., bacağından ve elinden yaralandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Çankaya ilçesi Bayraktar Mahallesi'nde meydana geldi. Fatih Ü., Maçka Sokak'ta yaya olarak ilerlediği sırada daha önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen kişi yada kişiler, lüks bir araçla Fatih Ü.'nün yanına gelerek ateş etmeye başladı. Fatih Ü. kaçmaya çalışırken, açılan ateşler sonucu bacağından ve kolundan yaralandı. Kanlar içinde kaçmaya devam eden şahıs, Akhisar Sokak'ta bir esnafa sığındı. Araçla saldırıyı gerçekleştiren kişi yada kişiler ise hemen olay yerinden uzaklaştı.

Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu

Esnafın ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Fatih Ü., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülerek acil serviste tedaviye alındı. Polis ekipleri ise çevre güvenliği alarak durumu Olay Yeri İnceleme Birimi'ne bildirdi. İnceleme Birimleri de olay yerinde bulunan boş kovanları muhafaza altına alarak çevrede araştırmalarda bulundu.

Park halindeki dolmuşa kurşun isabet etti

Öte yandan, açılan ateşler sonucu bir kurşununda olay yerinde park halinde bulunan dolmuşun tekerine isabet ettiği ve tekerin patladığı belirlendi. Polis ekipleri, olay yerinden otomobille kaçan saldırgan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.