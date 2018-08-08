Sokakta çalışan çocuklar Evcil Hayvanlar Parkı’nda

Maddi imkansızlıklardan dolayı küçük yaşta sokaklarda çalışmak zorunda kalan çocukların “Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi” ile sosyal faaliyetlerde bulunmalarını sağlayan ve eğitimlerini destekleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, merkeze gelen çocuklar için Sincan Evcil Hayvanlar Parkı’na gezi düzenledi. Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi üyesi yaklaşık yüz çocuk, Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı olarak varlığını sürdüren, kapsamı ve çeşitliliği bakımından Türkiye’nin en büyük evcil hayvanlar parkı olan Sincan Evcil Hayvanlar Parkı’nı gezdi. Tavus kuşundan lamaya, tavşandan keçiye, midilliden flamingolara kadar birçok farklı türde yaklaşık 600 evcil hayvanın bulunduğu parkı büyük bir ilgi ve neşeyle gezen çocuklar, hayvan dostlarını yakından görme ve tanıma imkanı buldu.

İlk kez hayvanat bahçesine geldiğini söyleyen Iraklı 10 yaşındaki Zehra Mısrı, "Daha önce bu kadar hayvanı bir arada görmemiştim. Burayı çok sevdim, tekrar gelmek isterim" dedi.

8 yaşındaki Zeynel Sultani ise, “Buraya geldiğim için çok mutluyum, parktaki bazı hayvanları daha önce hiç görmemiştim. En çok tavşanları sevdim" şeklinde konuştu.