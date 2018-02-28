Sökülen ağaçların yerine yenileri dikiliyor

Büyükşehir Belediyesi ile ODTÜ arasında imzalanan protokol kapsamında güzergah üzerinde sökümü gerçekleştirilen ağaçların karşılığı olarak 14 bin 900 adet fidan dikilmesi kararlaştırıldı.

Belediye ekipleri, 13 Ekim 2017-5 Ocak 2018 tarihleri arasında 7 bin 500 adet, 16-23 Şubat tarihleri arasında da 3 bin adet olmak üzere toplam 10 bin 500 adet yeni fidanı Ahlatlıbel mevkiinde bulunan ODTÜ’ye arazisi içerisindeki alana dikti.

Hava fotoğrafları çekildi

ODTÜ Rektörlüğü gözetiminde üniversite orman arazisi içine dikilen ve boyları 40-60 santimetre uzunluğundaki Toros sediri ağaçlara ilişkin hava fotoğrafları da üniversitenin “http://genduy.odtu.edu.tr/2018/Yolicinfidan.png” adresli linkinde yeşil alan görüntüsüyle paylaşıldı.

Büyükşehir Belediyesi ve ODTÜ arasında imzalanan protokol gereği, Bilkent Şehir Hastanesi bağlantı yol çalışmaları tamamlandığında ayrıca yolun her iki tarafına gürültü perdesi oluşturmak amacıyla yetişkin bin 200 adet Doğu Çınarı ile 3 bin 200 adet iğde ağacı olmak üzere toplam 4 bin 400 adet fidan dikimi daha gerçekleştirilecek.