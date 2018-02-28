Diğer
Kategoriler
28 Şubat 2018 10:36

Sökülen ağaçların yerine yenileri dikiliyor

1071 Malazgirt Bulvarı yapım çalışmaları sırasında daha önce sökülen ağaçların yerine yenilerini diken Büyükşehir Belediyesi, son olarak Bilkent Şehir Hastanesi bağlantı yolu çalışmaları nedeniyle sökülen ağaçların yerine de yenilerinin dikim işlemini gerçekleştirdi.

Sökülen ağaçların yerine yenileri dikiliyor

28 Şubat 2018 10:36


Büyükşehir Belediyesi ile ODTÜ arasında imzalanan protokol kapsamında güzergah üzerinde sökümü gerçekleştirilen ağaçların karşılığı olarak 14 bin 900 adet fidan dikilmesi kararlaştırıldı.


Belediye ekipleri, 13 Ekim 2017-5 Ocak 2018 tarihleri arasında 7 bin 500 adet, 16-23 Şubat tarihleri arasında da 3 bin adet olmak üzere toplam 10 bin 500 adet yeni fidanı Ahlatlıbel mevkiinde bulunan ODTÜ’ye arazisi içerisindeki alana dikti.



Hava fotoğrafları çekildi


ODTÜ Rektörlüğü gözetiminde üniversite orman arazisi içine dikilen ve boyları 40-60 santimetre uzunluğundaki Toros sediri ağaçlara ilişkin hava fotoğrafları da üniversitenin “http://genduy.odtu.edu.tr/2018/Yolicinfidan.png” adresli linkinde yeşil alan görüntüsüyle paylaşıldı.


Büyükşehir Belediyesi ve ODTÜ arasında imzalanan protokol gereği, Bilkent Şehir Hastanesi bağlantı yol çalışmaları tamamlandığında ayrıca yolun her iki tarafına gürültü perdesi oluşturmak amacıyla yetişkin bin 200 adet Doğu Çınarı ile 3 bin 200 adet iğde ağacı olmak üzere toplam 4 bin 400 adet fidan dikimi daha gerçekleştirilecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
2
°
C
Hafif Kar Yağışlı
  • Perşembe
    Hafif Kar Yağışlı
    2°C
  • Cuma
    Sisli
    8°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    8°C
  • Pazar
    Hafif Yağmurlu
    9°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç