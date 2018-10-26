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SOM mühimmatının seri üretimi ve millileştirilmesi için sözleşme imzalandı

Savunma Sanayii Başkanlığı ile Roketsan AŞ arasında Hassas Güdümlü Stand-Off Mühimmatı (SOM) Projesi kapsamında mühimmatların seri üretimi ve bazı alt sistem ile birimlerin millileştirilmesi için bir sözleşme imzalandı.


Savunma Sanayii Başkanlığında gerçekleştirilen SOM Projesi Seri Üretim Sözleşmesi imza törenine Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk Silahlı Kuvvetleri, Roketsan AŞ ve TÜBİTAK yetkilileri katıldı. SOM Projesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığının düşman hava savunma sistemlerinin menziline girmeden kritik öneme sahip sabit ve hareketli kara/su hedeflerini etkisiz kılmak amacıyla ihtiyaç duyduğu hassas güdümlü mühimmat tedarikini karşılamak amacıyla başlatıldı. Sözleşme kapsamında SOM mühimmatlarının farklı konfigürasyonlarında seri üretimi ve bazı alt sistem ile birimlerin millileştirme çalışmaları gerçekleştirilecek. Mühimmatların seri üretimini Roketsan AŞ yaparken, tasarım, geliştirme ve millileştirme çalışmaları TÜBİTAK SAGE'nin katkısıyla gerçekleştirilecek.

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