Somali Keçiören’e ilk kez misafir oldu

Uluslararası Ramazan Etkinlikleri’nin 13. gününe Doğu Afrika ülkesi Somali ilk kez konuk oldu.

Somali’yi Afrika’nın parlayan yıldızı olarak niteleyen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Somali ile ilişkilerimiz en üst düzeye çıktı. Siyasi ve ekonomik iş birliğinin daha da artmasını ve iki ülke ilişkilerinin güçlenerek devam etmesini arzuluyoruz. Yerel yönetimler olarak bizler de bu güçlü iş birliğine katkı sağlıyoruz, Somalili kardeşlerimizin yanlarında olduğumuzu gösteriyoruz” dedi. Ak, herkesin bereket, mağfiret ve rahmet ayı Ramazan’ını da tebrik etti.

“Somali kültürünün tanıtımına vesile olan Başkan Ak’a teşekkür ediyorum” diyerek konuşmasına başlayan Somali Büyükelçisi Jama Abdullahi Mohamed, Somali ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Somali Afrika’nın doğu boynuzunda yer alıyor. 12 milyon nüfusu, uzun kıyıları, doğal kaynakları, çöl bölgeleri, tarımsal alanları ile zengin ve güzel bir ülke."

Sömürgeci ülkelerin gözünün hala Somali’de olduğuna dikkat çeken Büyükelçi, “Türkiye ile tarihsel bağlarımız var. Osmanlı döneminden kalma camilerimiz, antik kalelerimiz mevcut 2010 yılında Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın Somali’yi ziyareti sonrası ilişkiler en üst seviyeye çıktı. Eğitim ve sağlık alanındaki desteğiniz için başta Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a, Başbakan Sayın Binali Yıldırım’a, Türk Hükümetine şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Protokolün hediyeleşmesinin ardından Somali Kültür Evi ziyarete açıldı.

Kalaba Kent Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe ev sahibi Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın yanı sıra, Somali Tarım Bakanı Said Hussein Lid, Somali Büyükelçisi Jama Abdullahi Mohamed, AK Parti Ankara milletvekili adayları Ahmet Fethan Baykoç, Arife Polat Düzgün, Polatlı Hastanesi Başhekimi Hüseyin Arslan, Atatürk Eğitim Araştırma Müdürü Salih Akyüz, Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nurullah Zengin, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Selim Selçuk Çomoğlu, Türkiye’de öğrenim gören Somalili öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.