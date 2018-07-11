Somali Tarım Okulu ilk mühendislerini mezun etti

Afrika kıtasındaki kuraklığı önlemek, Afrika insanlarının sahip olduğu zenginliklerin farkına varmasını sağlamak ve sürdürülebilir tarımsal faaliyetle yaşam kalitelerinin arttırılmasını sağlamak amacıyla Somali Tarım Okulu, 2012 yılı Aralık ayında TİKA ve İHH işbirliğinde açıldı. 2013-2015 yılları arasında kısa dönem uygulamalı çiftçi eğitim kursu şeklinde devam eden okul, 2014 yılından itibaren Anadolu Ziraat Fakültesi olarak eğitim vermeye başladı. 2014 yılında Ziraat Fakültesinin 1. sınıfına kaydını yaptıran 50 öğrenci, eğitimlerini tamamlayarak bu yıl ziraat mühendisi olarak mezun oldu. Öğrenciler, Ziraat Fakültesinde aldıkları teorik eğitimin yanı sıra, TİKA tarafından okul bünyesinde kurulan seralarda sebze üretimi yaparak ve aynı zamanda Türkiye’den TİKA aracılığı ile getirilmiş olan tarım alet ve makinalarını kullanarak uygulamalı eğitimlerini tamamlayarak tecrübeli bir ziraat mühendisi olarak mezun oldu.

Öğrenciler tarafından Ziraat Fakültesinin uygulama bahçesinde Türkiye’den getirilen 150 türden fazla sebze tohumu ekilerek deneme yapıldı. Bu denemeler sonucunda pek çok yeni sebze Somali halkına tanıtıldı. Proje ile salatalık, acur, biber çeşitleri, roka, semizotu, maydanoz, kavun ve patlıcan gibi sebzeler Somalilerin sofralarında ilk kez yer aldı. Mezun olan öğrenciler, Somali’nin diğer bölgelerine de dağılarak burada öğrendikleri bilgi ve tecrübeyi gittikleri bölgelerdeki halka aktaracak. Uzun süren savaşlardan ve iç çatışmalardan dolayı unutulmaya yüz tutmuş modern tarımsal üretim teknikler tekrar Somali çiftçisi ile buluşacak.

Mogadişu Tiredişu bölgesindeki Zemzem Üniversitesi Anadolu Ziraat Fakültesi yerleşkesinde düzenlenen mezuniyet törenine Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçisi Olgan Bekar, TİKA Mogadişu Program Koordinatörü Galip Yılmaz, İHH Başkanvekili Hüseyin Oruç, İHH yöneticileri, Somali Eğitim Bakanlığı temsilcileri, Somali Tarım Bakanlığı temsilcileri, Zemzem Üniversitesinin ve diğer üniversitelerinin yöneticileri ve öğrenciler katıldı. Büyükelçisi Olgan Bekar, TİKA, İHH ve Zemzem Üniversitesine teşekkür ederek başladığı konuşmasında, “Zemzem Üniversitesi Ziraat Fakültesi sayesinde Somali’nin en büyük zenginliğini teşkil eden tarım ile eğitim arasındaki köprüyü kurmuş oldu. Somali’nin 8 milyon hektar tarım arazisi kullanılmayı, yani sizleri bekliyor. İnanıyoruz ki Somali bu tarım potansiyelini tam anlamı ile kullanabilse Doğu Afrika’yı tek başına besleyebilecek büyük bir potansiyele sahiptir. Önünüzde uzun bir yolculuk var, yapılacak çok fazla iş var. Bu uzun yolculukta Türkiye ve bizler sizlerin yanında olmaya ve sizlerle beraber yol almaya devam edeceğiz” dedi.