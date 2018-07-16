Somali Türkiye Mezunları Derneği, TİKA tarafından yenilendi

TİKA, Somali Türkiye Mezunları Derneğine tahsis edilen binanın tadilat ve donanımına destek oldu.

Çoğunluğu Türkiye’de lisansüstü düzeyde eğitim aldıktan sonra ülkelerine dönen Somalili öğrenciler tarafından 2016 yılında kurulan “Somali Türkiye Mezunları Derneğinin” hizmet vereceği bir yeri bulunmuyordu. Mogadişu’da eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam ettikleri, Türkiye Maarif Vakfı kampüs yerleşkesinde bulunan bina, Somali Türkiye Mezunları Derneğine tahsis edildi. Somali Türkiye Mezunları Derneğine tahsis edilen binanın tadilat ve donanımı kısa süre içerisinde TİKA tarafından tamamlanarak yapılan törenle hizmete açıldı.

128 üyesi bulunan derneğin yeni binasının açılış törenine, Türkiye Cumhuriyeti Mogadişu Büyükelçisi Olgan Bekar, TİKA Mogadişu Koordinatörü Galip Yılmaz, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanı Kurmay Albay Mehmet Yasin Kalın, Mogadişu Somali-Türkiye Recep Tayip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Çörtük, Türkiye Maarif Vakfı Okul Müdürü Orhan Taşkıran, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Ali Karakoç, Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ali Oğuzhan Yüksel, Somali Türkiye Mezunları Derneği yöneticileri ve üyeleri katıldı.

Büyükelçi Bekar konuşmasında, Somali Türkiye Mezunları Dernek binasının Türkiye Maarif Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü ile aynı yerleşkede bulunmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, bu üç kurumun bir arada olmasından dolayı birlik, beraberliğin daha da pekişeceğini ve Türkiye ile Somali arasındaki işbirliğinin daha da kuvvetleneceğini söyledi.