Somali Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Hasan'dan Diyanet'e ziyaret

Dr. Ali Erbaş'ı ziyaret etti.

Dr. Ali Erbaş'a ziyarette bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erbaş, iki ülkenin din eğitimi, kültürel ve birçok alanda işbirliği yapmasının önemini vurguladı. Prof. Dr. Erbaş, “Diyanet İşleri Başkanlığı olarak eğitim ve birçok açıdan kardeşlerimizin daha iyi noktalara ulaşması hususunda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.

Kabulden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Şeyh Nur Muhammed Hasan, Erbaş'a teşekkür etti.

“Bizi yalnız bırakmayan Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederiz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Somali'yi ziyaret etmesinin olumlu sonuçlar doğurduğunu belirten Din İşleri Bakanı Hasan, “Bizi yalnız bırakmayan Türk halkına ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz” dedi. Türkiye'nin Somali'ye yapmış olduğu yatırımları dile getiren konuk Bakan Hasan, “İki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesini arzu ederim” dedi.

Somali'de Şebab örgütünün dini nasıl istismar ettiğini anlatan Hasan, Diyanet İşleri Başkanlığının din eğitimi alanındaki tecrübelerinden faydalanmak istediklerini belirtti. Görüşmede Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay da hazır bulundu.