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26 Aralık 2017 20:56

Somali’de TGK Komutanlığında 1. dönem piyade bölüğü eğitimi tamamlandı

Somali Türk Görev Kuvvet Komutanlığında (TGK), birinci dönem Somali piyade bölüğü eğitim kapanış töreni düzenlendi.

Somali’de TGK Komutanlığında 1. dönem piyade bölüğü eğitimi tamamlandı

26 Aralık 2017 20:56


Somali Türk Görev Kuvvet Komutanlığında Birinci Dönem Somali Piyade Bölüğü Eğitim kapanış töreni düzenlendi. Kapanış törenine Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullahi Muhammed Farmajo, Somali Savunma Bakanı Muhammed Mursel Abdurrahman, Somali Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdiveli Jama Gorod, Türkiye Cumhuriyeti Somali Büyükelçisi Olgan Bekar, Somalili askerî yetkililer ile yabancı diplomatik ve askeri misyon temsilcileri katıldı.


Töreni müteakip, ikili iş birliği anlaşmaları kapsamında Türkiye tarafından Somali’ye hibe edilen silahlardan oluşan sergide gezildi.




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