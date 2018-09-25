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Son saniyede galibiyet geldi

Türkiye Basketbol Ligi Federasyon Kupası’nın ikinci gününde Atatürk Spor Salonu’nda müthiş mücadelenin yaşandığı karşılaşmadan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, Artvin Belediyesi karşısında sahadan 85-84 galip ayrıldı.

Türkiye Basketbol Ligi Federasyon Kupası'nın ikinci gününde Atatürk Spor Salonu'nda müthiş mücadelenin yaşandığı karşılaşmadan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, Artvin Belediyesi karşısında sahadan 85-84 galip ayrıldı. Kupada ikide iki ile yoluna başarılı bir şekilde devam eden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı'nda Neal 35 sayı, 5 ribaund, 8 asistle, Erkan Yılmaz 14 sayı, 10 ribaund, 2 asistle ve Lee Jr 14 sayı, 11 ribaundla galibiyette etkili rol oynadı. Yoluna kayıpsız devam eden Yeşil-Beyazlıların gruptaki son rakibi ise Ankara DSİ.


3 periyot beraberlikle sonuçlandı


İlk periyoda Lee Jr, Sercan Engin, Neal, Erkan Yılmaz ve Alican Güney beşiyle başlayan Yeşil-Beyazlılar, Lee Jr etkili ribaundları ile rakibine pota altında geçit vermezken, Artvin Belediyesi kısa sürede dengeyi sağlayarak ilk çeyrekte 21-21 beraberliği yakalamayı başardı. Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci çeyrekte rakibin dış atışlarına pota altında bulduğu sayılarla cevap veren Yeşil-Beyazlılar bu periyotta da dengeyi bozamadı. Takımlar soyunma odalarına 36-36 beraberlikle gitti. Üstünlüğün sürekli el değiştirmeye devam ettiği üçüncü çeyrek sonunda da eşitlik bozulmadı ve 59-59 ile geçildi. Rakip Artvin Belediyesi son çeyreğe boyalı alanı iyi kullanarak arka arkaya basketlerle başlasa da Yeşil-Beyazlılar Neal ve Lee Jr ikilisiyle yanıt vermekte gecikmedi. Son dakikalarda heyecanın ve mücadelenin doruk noktaya çıktığı karşılaşmanın sonunda kazanılan serbest atışları sayıya çevirerek öne geçen Yeşil-Beyazlılar beraberlik serisini bozarak sahadan 85-84 galibiyetle ayrıldı.

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