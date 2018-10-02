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Sonbaharın ilk fideleri toprakla buluştu

Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evi’nde yeni dönem eğitimlerinden yararlanan kursiyerler öğrendikleri bilgilerin ardından fidelerini ilk kez toprakla buluşturdu.

Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evi'nde yeni dönem eğitimlerinden yararlanan kursiyerler öğrendikleri bilgilerin ardından fidelerini ilk kez toprakla buluşturdu.


Çankaya Belediyesinin Mutlukent Mahallesi'nde bulunan Kent Tarım Hobi Evi, sonbahar eğitimlerine ara vermeden devam ediyor. İlçenin farklı bölgelerinden onlarca kursiyerin ücretsiz olarak yararlandığı eğitimlerde sebze yetiştiriciliği hakkında bilgiler edinen kursiyerler, öğrendiklerini uygulamaya da başladılar.


Sonbahar döneminin başlamasıyla birlikte “Bahçe Hazırlama”, “Tohum Ekimi”, “Sebze Hastalıkları” ve “Sebzelerin Doğal Yollarla Beslenmeleri” gibi konuları öğrenen kursiyerler, ilk fidelerini toprakla buluşturdu. Soğan, brokoli, turp ve ıspanak fidelerini Bostan'da bulunan özel bölümlerine diken vatandaşlar, bir ay sonra ürün almaya başlayacaklar.


Eğitimler, pırasa, havuç, mantar yetiştiriciliğinin ardından yağmur hasadı, evde kompost yapımı, asma budaması, meyve ağaçlarının budaması, gül ve çalı grubunun budaması ile Kasım ayının sonuna kadar devam edecek.

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