Sonbaharın son günlerinde Çamlıdere tercih ediliyor

İlçeyi 30 bin kişi ziyaret etti.

Son yıllarda yapılan hizmetler ve projelerle Ankara'nın yükselen değeri olan Çamlıdere ilçesi, coğrafi yapısı, doğal güzellikleri, inanç turizmi, doğa ve yayla turizmiyle sadece Ankara'nın değil Türkiye'nin ilgi odağı olmaya başladı.

Sonbaharın son günlerini yaşarken Çamlıdere yerli turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Hafta sonu tatilinde Pazar günü ilçeye 30 bin kişi ziyaret etti. Aluçdağı Milli Parkı piknik alanı ve macera parkının yanında ilçede bulunan Şeyh Ali Semerkandi Türbesi'ni ziyarete gelen misafirler ilçe içerisinde bulunan müzeleri de görmeden geçmiyorlar. İlçeyi ziyaret eden misafirler Şeyh Ali Semerkandi türbesini ziyaret ettikten sonra ilçe içerisindeki müzeleri geziyor. Misafirler daha sonra içerisinde bulunan macera parkına geçerek heyecan ve adrenalini en üst seviyede sonra Aluçdağı Milli Parkı keyifli dakikalar yaşıyorlar.

İsteyen at biniyor isteyen ATV turu yapıyor

Çamlıdere, ilçeyi ziyaret eden misafirlere sunduğu olanaklar arasında at biniciliği ve parkuru da yer alıyor. At tavlası içerisinde veya orman içerisinde at safarisi yapmak isteyenler de at biniciliği ile şehrin sıkıcı bunaltısından uzaklaşıp sakin bir gün geçiriyorlar. At safari turlarının yanında isteyen de orman içerisinde ATV turları yapabiliyor. İster bireysel ister grup halinde düzenlenen ATV turlarında orman içerisinde tercihinize göre parkur seçebiliyorsunuz.