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18 Temmuz 2018 12:02

Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar: "28 gün bedeli askerlik yap tazminatı kap"

Bedelli askerlikle ilgili sorular cevap bulmaya başlarken, yapılan yeni düzenleme ile çalıştıkları kurumdan tazminat alamama korkusu yaşayanlar rahat bir nefes aldı.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar:

18 Temmuz 2018 12:02


Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar, işinden memnun olmayan, tazminat alamama korkusu yaşayanlar için müjde verdi. 28 gün bedelli askerlik yapmak için başvuru yapan kişilerin 15 yıl 3 bin 600 gün şartının yerine getirilmemesi halinde ihbar almadan kıdem tazminatı alma hakkı kazandığını belirtti. 28 gün bedelli askerlik yapılması taktirde ilgili iş yerine sunulan belgelerle kıdem tazminatı alabilecek. Kamuda ve özel sektörde çalışanlar bu 28 günü ücretsiz izinli sayılacak.



2 ay içinde geri dönme hakkı


Yapılan düzenlemeyle ilgili en önemli hususlardan birisi de tazminatını alıp askere giden kişilerin, döndüklerinde 2 ay içerisinde çalıştıkları kurumda tekrar işe başlayabilecek olmaları. İşverenler çalışanların tazminatlarını vermiş olsalar dahi yapılan başvuru sonrasında kişileri tekrar işe almak zorunda kalacak. İşten çıkan ve 28 gün bedelli askerlik yapıp tekrar çalıştığı kuruma dönmek isteyen kişiler, olumsuz cevap alsa bile yapılan şikayetler sonucu kuruma tekrar dönüş sağlayabilecek.



Olumsuz cevaba para cezası


İlgili mercilere yönlendirilen şikayetler sonucu kuruma yönlendirilen müfettişler aracılığıyla kişilerin tekrar çalıştırılmasının mecbur tutulacağını belirten Erhan Nacar, "İş yerine dönme isteği noter üzerinden gönderilen ihtar ile belirtilen işe dönme isteği beyanı ile kuruma bildirilmektedir. Verilen ihtara gelen olumlu yanıt sonucu kişi çalışmaya devam edebilir ve kıdem tazminatı yeniden başlatılabilir. İş verenler işe geri dönme talebini geri çevirdikleri taktirde ilgili müfettişlerin kontrolünde tutulan raporlar ile iş yerine idari para cezası kesilebilir ya da belirtilen süre içerisinde o kişinin tekrar sigortalı olarak işe dönüşü aktif hale getirilebilir" dedi.




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