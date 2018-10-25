Sosyal Güvenlik Uzmanı Nacar: "Emekli olmayın, 2019 Ocak ayını bekleyin"

Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar, yeni emekli olacaklara uyarıda bulunarak, "2018 yılında emekli olmayı hak edenler acele etmesin. 2 ay sonra, yani 2019 Ocak ayında emekli dilekçelerini vermeleri durumunda kendilerine daha fazla emekli maaşı bağlanır" dedi.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Nacar, 2018 yılında özellikle Haziran sonrası yaşanan dolar ve euro artışının enflasyon farkını etkilediğini, bu yüzden yeni emekli olacak vatandaşların bu yıl emekli olmamalarının kendilerinin yararına olacağını belirtti. Aylıklarda 90 lira ile 563 lira arası maaş farkı yansıtılacağını ifade eden Nacar, 2019 Ocak ayından itibaren emekli müracaatlarını yapmalarının daha doğru olacağını belirtti. Nacar, bu yıl emekli olacakların askerlik borçlanması, doğum borçlanması ve yurt dışında yaşamakta olan gurbetçi vatandaşların borçlanmalarını bu yıl içerisinde ödemeleri fakat emekli olmak için 2019 Ocak ayını beklemelerinin kendileri için daha doğru olduğunu söyledi.