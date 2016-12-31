Milyonlarca kitleye ulaşan ünlü sosyal medya fenomenleri Mehmet Burak Torun ve Emrah Şahan (Şahangiller), Manisa Celal Bayar Üniversitesinde gerçekleştirilen bir organizasyonda üniversitelilerle buluştu.

Fikri Alem ana sponsorluğunda düzenlenen ve yoğun katılımın gözlendiği etkinliği Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü adına, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bilişim Topluluğu üstlendi. Bu keyifli söyleşide, üniversiteli öğrenciler tarafından sosyal medya dünyası hakkında merak edilenler, nasıl kullanılması gerektiği ile ilgili ilginç sorular birbirini izledi.

Milyonları etkisi altına almış, düşünceleri ve paylaşımları ile dikkat çeken, sosyal medya dünyasında sevilen fenomenler Mehmet Burak Torun ve Emrah Şahan, üniversiteli gençlerin sorularına yanıt verdi.

Mehmet Burak Torun, düzenlenen organizasyonda, gelişen ve değişen teknolojik dünyada sosyal medyanın yeri ve gücü, sosyal medyanın yüksek ticari yönü, etkin kullanımının kazançları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunurken, sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.

En çok merak edilenler arasında yüz binlerce kitleye nasıl ulaşıldığı konusunda üniversitelilerin sorularına yanıt veren Emrah Şahan’da bu talebin nasıl oluştuğuna ve talebi canlı tutma noktasında neler yapılması gerektiğine dair önemli ipuçları verdi.

Söyleşide, sosyal medyanın interaktif, samimiyetin ve gerçekliğin ön planda yer aldığı ve milyonlarla aynı anda iletişim kurulabilmesinin en hızlı şekilde mümkün olduğu bu nedenle kitlelerin çok daha fazla yöneldiği hakkındaki bilgiler dikkat çeken konuşmalar arasında yer aldı.

Eğlenceli geçen etkinlikte başarılarından dolayı Mehmet Burak Torun ve Emrah Şahan’ a, Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi.