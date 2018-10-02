Sosyal medya fenomenlerinden Kahramankazan'a çıkarma

Paylaşımları on binlerce kişi tarafından takip edilen sosyal medya fenomenleri Kahramankazan'da bir araya geldi.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve geçen yıl kurduğu Sosyal Medya Akademisi ile fark yaratan Kahramankazan Belediyesi anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Kahramankazan'da bir araya gelen sosyal medya fenomenleri ilçeyi gezerek, tarihi ve görülmesi gereken mekanları ziyaret etti. Fenomenler bu kapsamda başkentin kent merkezine en yakın termal merkezi olan Kahramankazan'daki termal tesisler ile Türkiye'nin ilk kadın milletvekilleri arasında yer alan Satı Kadın'ın (Satı Çırpan) müze evini ve anıt mezarını da ziyaret etti. Fenomenler ayrıca ilçedeki Türkiye'nin ilk bocce salonunda bocce oynarken, go-kart pistinde yarıştı. Fenomenler ayrıca yapımı devam eden 15 Temmuz Müzesi inşaatını da gezerek, inşaatın yapımında çalışan işçilere yardım etti. Fenomenlerin bu aktiviteler sırasında yaptıkları paylaşımlar yüz binlerce insan tarafından takip edildi.

Kahramankazan'a davet etti

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, sosyal medya fenomenleri onuruna bir öğle yemeği verdi. Ertürk daha sonra misafirlerini makamında kabul ederek, ilçeye özgü hediyeler takdim etti. Başkan Ertürk, paylaşımları ile yüzbinlerce insana ulaşan sosyal medya fenomenlerini ilçelerinde misafir etmekten son derece mutlu olduklarını söyledi. Sosyal medya fenomenlerinin paylaşımları aracılığıyla birçok insanın ilçelerinde son 15 yılda yaşanan değişim ve gelişimi görme şansı yakaladığını ifade eden Ertürk, “Kahramankazan'da artık sizlerin bir evi. Sizlerin aracılığıyla takipçilerinizi ve sevenlerinizi ilçemizdeki güzellikleri yerinde görmeye davet ediyorum” diye konuştu.