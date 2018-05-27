Sosyal medya uzmanından ailelere uyarı

Torun, “Son zamanlarda ebeveynler çocuklaştı ve çocuklar ebeveyn gibi davranmaya başladı. Bu da tehlike çanlarının bir göstergesidir” dedi.

"Menemen Olma Fenomen Ol” ve “İnternetle İlişkisi Var” kitaplarının yazarı olan yaklaşık 20 ülkede çalışmalar yürüten sosyal medya uzmanı Burak Torun, “Özellikle kurumlar ve şahıslar bazında en iyi çalışmaları yapan uzmanlar arasındayım. Bu alanda yaklaşık 8 tane ödülüm var. Bunlar sosyal medyada yaptığımız çalışmaların başarısına göre oluyor. Şirketleri özellikle hedeflediği kitleyle buluşturuyoruz. Şahıs bazında da yine aynı durum mevcut. Çeşitli müşterilerimiz oluyor, biz de onların hedefleri doğrultusunda çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Son zamanlarda ebeveynler çocuklaştı ve çocuklar ebeveyn gibi davranmaya başladı"

Ailelere ve çocuklara uyarılarda bulunan dijital stratejist yazar Torun, “Özellikle ebeveynlere tavsiyem, çocuklarınızı oyun ve internet anlamında tamamen ‘oynama’ veya ‘interneti kullanma’ diye sınırlandırma getirmesinler. Ödüllendirmeler yaparak bu işi çözebilirler. Günlük bir saat veya yarım saat oyun kullanımı tarzı kısıtlandırmalarla çocuklarının hayatını düzenli hale getirebilirler. Bireyler, ‘Her şeyin fazlası zarar’ sözünden yola çıkarak internet ve oyun bağımlılığını verimli kullanmayı amaçlamalıdır. Bunu özellikle ebeveynlere tavsiye ediyorum. Çünkü ebeveynler çocuklarını yönlendirecekler ve çocuklar onların tecrübesinden yararlanmak isteyecektir. Son zamanlarda şunu gördüm, ebeveynler çocuklaştı ve çocuklar ebeveyn gibi davranmaya başladı. Bu da tehlike çanlarının bir göstergesidir. Oyun anlamında çocuklara eğitici oyunlar tavsiye etsinler. Son olarak şu uyarıyı yapmak istiyorum, internet ve oyun bağımlılığı anne ve babalarda en üst seviyelere geldi” şeklinde konuştu.

“Bu kadar kapsamlı bir kitap Türkiye’de yok”

Yazdığı kitaba da değinen Burak Torun, “20 ayrı ülkeden yaptığım araştırmalar sonucu bir kitap yazdım. Son dönemlerde oyun bağımlılığından dolayı ölen kardeşlerimiz oldu. Buna yönelik bir kitap çıkarmam gerektiğini düşündüm. Yaklaşık bir yıllık çalışma içerisinde bu kitabı yazdım. Çok şükür meyvesini verdi. Kitap, kişiyi öncelikle bir teste tabi tutuyor. Kişiye orada internet bağımlısı mı, değil mi girişte onu ölçme şansı veriyor. Çizelgeler var kitapta. Bu çizelgeleri kafama göre yapmadım. 20 ayrı ülkeden yaptığım araştırmalar sonucunda oluşturdum. Türkiye’de ilk defa internet bağımlılığını yazan kişiyim. Bu kadar kapsamlı bir kitap Türkiye’de yok” dedi.