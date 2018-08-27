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27 Ağustos 2018 09:25

Sosyal Medya’da Bakan Selçuk rüzgarı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un attığı tweetler sosyal medyanın gündemine otururken, MEB’in sosyal medya hesapları önemli oranda takipçilerin listesine girmeyi başardı.

Sosyal Medya’da Bakan Selçuk rüzgarı

27 Ağustos 2018 09:25


Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni kabinede Milli Eğitim Bakanı olarak Ziya Selçuk’a görev verdi. Eğitim alanında birçok eseri bulunan Prof. Dr. Ziya Selçuk’un MEB’e getirilmesi kamuoyunda olumlu karşılandı. Bakan Selçuk’un attığı tweetler sosyal medyanın gündemine otururken, MEB’in sosyal medya hesapları ise önemli oranda takipçilerin listesine girmeyi başardı. MEB’in resmi Twitter hesabında paylaşımlar bakan programları, fotoğrafları ve bilgilendirme konuları yer alıyor. Önceki bakanlarda atılan tweetler ortalama 150-300 beğeni alırken Bakan Selçuk’un göreve gelmesinin ardından paylaşımların beğeni oranı 8 binlere kadar ulaştı. Bakanlığın bir diğer resmi sosyal medya hesabı Instagram ise takipçi sayısı arttı. Paylaşılan fotoğrafları takipçiler tarafından beğeni oranı 200-300 arasında iken bu oran yeni bakan ile beraber beğeni oranı 2 binlere kadar ulaştığı görüldü.




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