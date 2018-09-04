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04 Eylül 2018 12:17

Sözleşmeli öğretmenlere kadro çağrısı

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, öğretmenliğin, öğretmenlerin itibarını zedeleyen sözleşmeli öğretmenliğe derhal son verilmesi çağrısında bulunarak, “Sözleşmeli öğretmenlerin yer değiştirme kısıtlamaları bir an evvel sona erdirilmeli, sözleşmeli öğretmenlere kadro zaman alacaksa ilk adım olarak öncelikle 6 yıl şartı esnetilmelidir” dedi.

Sözleşmeli öğretmenlere kadro çağrısı

04 Eylül 2018 12:17


Genel Başkan Ali Yalçın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının kaldırılması için Millî Eğitim Bakanlığı’na çağrıda bulundu.


Sözleşmeli öğretmenliğin kabul edilmiş hatanın tekrarı, geçmiş sıkıntıları unutmanın, aynı kısır döngüyü yeniden kurup birçok değeri heba etmenin, öğretmenlerin işi ile eşi arasında tercihe zorlanmasının, haklı taleplere, geçerli mazeretlere duyarsız kalmanın adına dönüştüğünü vurgulayan Yalçın, “Sözleşmelilik, öğretmenin eşinden/çocuklarından ayrı olması nedeniyle iç huzurunun da iş huzurunun da olmadığı bir uygulama. Öğrencisine hizmet azmi ile ailesine hasreti aynı anda taşımak demektir bu. Moral, motivasyon ve verimlilik tartışması yaşanıyor. Sözleşmeli öğretmenlik, anayasal hakları sınırlıyor, aile bütünlüğünü bozuyor; eşleri, çocukları anne babalarından 6 yıl boyunca ayrı bırakıyor. Öğretmenlerimiz ‘zorunlu hasret’ yükümlülüğünden; eğitim sistemi, yaşanan sorunlar nedeniyle ‘sözleşmeli öğretmen’ yükünden kurtulmalıdır. Sözleşmeli öğretmenliğin kaldırılması konusundaki haklı taleplerimize ve kararlı çabalarımıza olumlu cevap verilmesi için yeteri kadar gerekçenin oluştuğu kabul edilmelidir. Bu konuda adım atmak, bazı gerekçelerle erteleniyor olabilir” şeklinde konuştu.


Öğretmenliğin-öğretmenlerin itibarını zedeleyen sözleşmeli öğretmenliğe derhal son verilmesi gerektiğini bir kez daha diye getiren Yalçın, şunları söyledi: “Sözleşmeli öğretmenlerin yer değiştirme kısıtlamaları sona erdirilmelidir. Sözleşmeli öğretmenlere kadro zaman alacaksa ilk adım olarak öncelikle 6 yıl şartı esnetilmelidir. Sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen arasındaki özlük hakları kaynaklı var olan makas kapatılmalı ve yaşanan tenakuzun da bir an önce önüne geçilmelidir.”




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