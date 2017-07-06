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06 Temmuz 2017 13:59

Spor Bakanı Kılıç ’Slovenya Milli ve Silahlı Kuvvetler Günü’ resepsiyonuna katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Terörizme karşı, insanlığa acılar çektirenlere karşı mücadelemiz amansız bir şekilde devam edecek" dedi.

Spor Bakanı Kılıç ’Slovenya Milli ve Silahlı Kuvvetler Günü’ resepsiyonuna katıldı

06 Temmuz 2017 13:59


Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, ’Slovenya Milli ve Silahlı Kuvvetler Günü’ dolayısıyla verilen resepsiyona katıldı. Resepsiyonda konuşan Kılıç, Türkiye ve Slovenya arasındaki ilişkilerin her geçen gün güçlenerek geleceğe yürüdüğünü belirterek, "Büyükelçiliğimizi en kısa sürede açan ülkelerden birisiyiz. Dost ve müttefik ülke Slovenya, Avrupa Birliği’nin Türkiye ile ilgili yürüttüğü çalışmalarda ülkemize olan samimi desteğini hiçbir zaman esirgememiştir. Türkiye, Slovenya’ya her türlü desteği vermiştir, vermeye devam etmektedir" ifadelerini kullandı.


Slovenya’nın 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası Türkiye’nin yanında durarak samimi bir tavır sergilediğine işaret eden Kılıç, Türkiye ile Slovenya arasındaki bağların da güçlü olduğuna dikkati çekerek, enerji alanında iş birliğinin devam edeceğini ve ikili ilişkilerin artarak sürdürüleceğini ifade etti. Kılıç, "Terörizme karşı, insanlığa acılar çektirenlere karşı mücadelemiz amansız bir şekilde devam edecek" diye konuştu.


Resepsiyonda üzerinde Slovenya bayrağı olan pasta kesildi.




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