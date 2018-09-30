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Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 1 - Afjet Afyonspor: 0

Spor Toto 1.

Lig'in 7. hafta mücadelesinde evinde Afjet Afyonspor'u 1-0 yenen Gençlerbirliği, ligde 7 maçta 7 galibiyet alarak liderliğini sürdürdü.



Stat: Osmanlı


Hakemler: Atilla Karaoğlan, Seyfettin Ünal, Oğuz Kağan Çalışır


Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Yasin Pehlivan, Ahmet İlhan Özek (Nadir Çiftçi dk. 61), Sessegnon (Matei dk. 84 ?), Mert Nobre (Bekir Yılmaz dk. 76), Luccas Claro, Arnason, Selçuk Şahin, Alper Uludağ, Jailtonx


Yedekler: Emrullah Şalk, İbrahim Pehlivan, Escobar Baruffi, Mahmut Boz


Teknik Direktör: Erkan Sözeri


Afjet Afyonspor: Oleksandr Rybka, Türker Toptaş (Mehmet Güven dk. 79) Bayram Çetin, Yasin Yener, Abdulkadir Kuzey (Oltan Karakullukçu dk. 53), Seyfettin Sedef, Onur Toprak (Ersel Aslıyürek dk. 53), Nazmi Candoğan, Taşkın İlter, İsmet Benli, Mendy


Yedekler: Bekir Demircan, Renato Arapi, Enes Ata, Ali Kılıç,


Teknik Direktör: Serhat Gülpınar


Gol: Jailton (dk. 70) (Gençlerbirliği)


Sarı kartlar: Mendy, Yasin Yener, İsmet Benli (Afjet Afyonspor)

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