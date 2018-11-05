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Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 1 - Giresunspor: 0

Spor Toto 1.

Lig 11. hafta maçında Giresunspor'u 1-0 yenen Gençlerbirliği 10. galibiyetine ulaşarak liderliğini sürdürdü.



Stat: Osmanlı


Hakemler: Atilla Karaoğlan, Orkun Aktaş, Seyfettin Ünal


Gençlerbirliği: Hakan, Ahmet Oğuz, Yıldırım, Yasin, Ahmet İlhan (Mert Nobre dk. 45),


Sessegnon, Santos, Selçuk, Alper, Silva (Deniz dk. 90+1 ?), Bekir (Nadir dk. 59)


Yedekler: Emrullah, Berat Ayberk, Arnason, Matei


Teknik Direktör: Erkan Sözeri


Giresunspor: Kayacan , Uğur, Sery, Landel, Kağan, Muhamed (Kürşad dk. 64), Emre Uğur, Ozan Can (Azza dk. 74), Ergin, Husmani (Volkan dk. 82 ?), Hüsamettin


Yedekler: Anıl, Ferhat, Bahadır, Fatih


Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar


Gol: Ahmet İlhan Özek (dk. 13) (Gençlerbirliği)


Sarı kartlar: Mert Çetin, Hakan Arıkan, Sessegnon (Gençlerbirliği), Kağan, Muhammed (Giresunspor)

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