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12 Ağustos 2018 21:40

Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 1 - Hatayspor: 0

Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 1 - Hatayspor: 0

12 Ağustos 2018 21:40

Lig 2018-2019 Sezonu’nun ilk hafta mücadelesinde, Süper Lig’e 29 yıl sonra veda eden Gençlerbirliği, 1. Lig’e bu sezon yükselen Hatayspor’u konuk etti. Mücadeleyi Başkent temsilcisi Gençlerbirliği 1-0 kazandı.



Stat: Osmanlı


Hakemler: Erkan Engin xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Ahmet Şimşek xx


Gençlerbirliği: Hakan Arıkan xx, Ahmet Oğuz xx, Mert Çetin xx, Yasin Pehlivan xx, Ahmet İlhan xx, Sessegnon xx (Selçuk Şahin dk. 68 xx), Mert Nobre xxx (Deniz Yılmaz dk. 86 ?), Luccas Claro xx, Alper Uludağ xx, Bekir Yılmaz xx, Jailton xx (Nadir Çiftçi dk. 81 x)


Yedekler: Emrullah Şalk, Ayberk Özdemir, Mahmut Boz, Matei


Teknik Direktör: Erkan Sözeri


Hatayspor: Akın Alkan xx, Selim Ilgaz xx (Korkhishko dk. 75 x), Mithat Yaşar xx (Buğra Temel dk. 58 xx), Yılmaz Özeren xx, Mesut Çaytemel xx, Sadi Karaduman xx, Sinan Kurumuş xx, Yusuf Abdioğlu xx, Murat Paluli xx, Wellington Sİlva xx (Hamza Gür dk. 65 xx), Caner Bağ xx


Yedekler: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Tayfun Dingil, Taylan Özgün


Teknik Direktör: İlhan Palut


Gol: Mert Nobre (dk. 19 pen. (Gençlerbirliği)


Sarı kartlar: Alper Uludaği, Jailton (Gençlerbirliği), Mesut Çaytemel, Caner Bağ (Hatayspor)




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