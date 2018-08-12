Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 1 - Hatayspor: 0

Lig 2018-2019 Sezonu’nun ilk hafta mücadelesinde, Süper Lig’e 29 yıl sonra veda eden Gençlerbirliği, 1. Lig’e bu sezon yükselen Hatayspor’u konuk etti. Mücadeleyi Başkent temsilcisi Gençlerbirliği 1-0 kazandı.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Erkan Engin xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Ahmet Şimşek xx
Gençlerbirliği: Hakan Arıkan xx, Ahmet Oğuz xx, Mert Çetin xx, Yasin Pehlivan xx, Ahmet İlhan xx, Sessegnon xx (Selçuk Şahin dk. 68 xx), Mert Nobre xxx (Deniz Yılmaz dk. 86 ?), Luccas Claro xx, Alper Uludağ xx, Bekir Yılmaz xx, Jailton xx (Nadir Çiftçi dk. 81 x)
Yedekler: Emrullah Şalk, Ayberk Özdemir, Mahmut Boz, Matei
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Hatayspor: Akın Alkan xx, Selim Ilgaz xx (Korkhishko dk. 75 x), Mithat Yaşar xx (Buğra Temel dk. 58 xx), Yılmaz Özeren xx, Mesut Çaytemel xx, Sadi Karaduman xx, Sinan Kurumuş xx, Yusuf Abdioğlu xx, Murat Paluli xx, Wellington Sİlva xx (Hamza Gür dk. 65 xx), Caner Bağ xx
Yedekler: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Tayfun Dingil, Taylan Özgün
Teknik Direktör: İlhan Palut
Gol: Mert Nobre (dk. 19 pen. (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Alper Uludaği, Jailton (Gençlerbirliği), Mesut Çaytemel, Caner Bağ (Hatayspor)