Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 5 - Eskişehirspor: 0

Lig’de üçüncü hafta müsabakaları kapsamında Gençlerbirliği, Eskişehirspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Başkent temsilcisi 5-0’lık skorla kazanarak, ligde 3’te 3 yaptı.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Uygar Bebek xx, Emin Yıldırım xx
Gençlerbirliği: Emrullah Şalk xx, Ahmet Oğuz xxx, Alper Uludağ x, Luccas Claro Dos Santos xxx, Yıldırım Mert Çetin xx, Yasin Pehlivan xx, Bekir Yılmaz xxx, Jailton Lourenço Da Silva xx, Ahmet İlhan Özek xx (Nadir Çiftçi dk. 79 xx), Stephane Sessegnon xxx (Selçuk Şahin dk. 70 xx), Mert Nobre xxx (Deniz Yılmaz dk. 45 x)
Yedekler: Taha Cengiz Demirtaş, Halil İbrahim Pehlivan, Kari Arnason, Rahmetullah Berişbek
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Eskişehirspor: Ebrar Yiğit Aydın x, Bedirhan Altunbaş xx, İsmail Oykun xx, Semih Güler xx, Cemali Sertel x, Furgan Polat xx, Talha Erdoğan xx (Mevlüt Çelik dk. 78 x), Fıratcan Üzüm x (Mehmet Fevzi Yıldırım dk. 45 x), İbrahim Halil Öner xx, Kaan Gül x (Ahmet Zeki Barlas dk. 69 x), Mehmet Özcan xx
Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Utku Kızılkaya
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Goller: Mert Nobre (dk. 21), Sessegnon (dk. 60), Sessegnon (dk. 66), Bekir Yılmaz (dk. 75), Nadir Çiftçi (dk. 79) (Gençlerbirliği)
Kırımızı kart: Cemali Sertel (dk. 47) (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Fıratcan Üzüm (Eskişehirspor), Nadir Çiftçi (Gençlerbirliği)