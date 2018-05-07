Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 1 - Adana Demirspor: 1

Lig’de mücadele eden ve geçtiğimiz hafta 2. olarak Süper Lig’e çıkmayı garantileyen MKE Ankaragücü, evinde ağırladığı Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

15. dakikada ceza sahası içinde topu önünde bulan Enes Kubat yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

24. dakikada Umut Nayır’ın güzel pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kehinde’nin etkisiz şutunda kaleci Kurtuluş soluna yatarak topu aldı.

42. dakikada Abdülkadir’in pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Mendy vurduğu gelişine şutta top Aydın Yılmaz’a çarptı ve kaleye doğru yöneldi. Kontrpiyede kalan kaleci Altay son anda yaptığı hamle ile topu kontrol etti.

44. dakikada Mehmet Sak’ın ceza sahası dışından vurduğu şutta top kale direğinin dibinden dışarı çıktı.

58. dakikada Sedat’ın pasıyla penaltı noktasında topla buluşan Kehinde’nin vurduğu şutta top kaleci Kurtuluş’u da geçti. Kaleci Kurtuluş’u geçen topu kale çizgisi üzerinde savunma uzaklaştırdı.

78. dakikada Abdülkadir topla birlikte sağ kanattan ceza sahasına girerken kale alanına doğru yerden açtığı ortada, kaleci Altay topu elinden kaçırdı ve top kaleye doğru yöneldi. Kale çizgisi üzerinde son olarak dokunan Adana Demirspor futbolcusu Atabey meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

Stat: Ankara 19 Mayıs

Hakemler: Süleyman Abay xx, Serkan Gençerler xx, Selahattin Altay xx

MKE Ankaragücü: Altay Bayındır xx, Erdem Özgenç xx, Sedat Ağçay xx, Kehinde xx (İlhan Parlak dk. 81 x), Mehmet Sak xx (Mahmut Akan dk. 88 ?), Enes Kubat xx, Mehmet Umut Nayır xx, Arif Morkaya xx (Ferhat Kiraz dk. 62 xx), Mbamba xx, Szukala xx, Yusuf Andioğlu xx

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt xx, Tolgahan Çiçek xx, Yiğit İncedemir xx, Yiğtcan Erdoğan xx, Kubikay Sönmez xx (Savaş Yılmaz dk. 70 xx), Abdülkadir Parmak xx (Gege Marques dk. 78 x) Adil Demirbağ xx, Batuhan İşçiler xx, Mendy xx (Mustafa Yılmaz dk. 62 xx) Aydın Yılmaz xx, Atabey Çiçek xx

Teknik Direktör: Mustafa Uğur

Goller: Enes Kubat (dk. 15) (MKE Ankaragücü), Atabey Çiçek (dk. 78) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Kehinde, Mbamba, Sedat Ağçay (MKE Ankaragücü), Kubikay Sönmez, Aydın Yılmaz, Adil Demirbağ (Adana Demirspor)