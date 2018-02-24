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24 Şubat 2018 17:39

Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 4 - Gaziantepspor: 0

Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 4 - Gaziantepspor: 0

24 Şubat 2018 17:39

Lig’in 24. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında karşılaştığı Gaziantepspor’u 4-0’lık skorla mağlup etti.



Maçtan dakikalar


5. dakikada savunmada Şenol’dan dönen topa Putsila vurdu, top Şenol’dan kornere çıktı.


6. dakikada Kenan’ın ortasına yükselen Putsila’nın kafa vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.


39. dakikada Kenan’ın kullandığı kornerde topa yükselen Yusuf’un kafa vuruşunda top kaleci Emre’de kaldı.


52. dakikada Ankaragücü öne geçti. Ceza sahası içine giren Mehmet Umut Nayır, pasını Enes’e aktardı. Enes’in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


75. dakikada Mehmet Sak, ceza sahası içinde Şenol Can’ın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı verdi.


76. dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Kehinde, topu ağlarla buluşturdu. 2-0


79. dakikada Erdem’in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta altıpas üzerinde Umut Nayır’ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0


83. dakikada Sedat’ın pasıyla ceza sahası içine giren Kenan’ın yaptığı plase vuruşta kaleci Emre soluna yatarak topu kornere çeldi.


87. dakikada ceza sahasında topla buluşan Kenan’ın şutunda top savunmaya çarparak ağlarla buluştu. 4-0



Stat: 19 Mayıs


Hakemler: Süleyman Abay xx, Gökmen Baltacı xx, Bersan Duran xx


MKE Ankaragücü: Altay Bayındır xx, Erdem Özgenç xx, Sedat Ağçay xx, Alihan Kubalas xx, Kenan Özer xx, Kehinde xx, Mehmet Sak xx, Anton Putsila xx (Mbamba dk. 49 xx), Arif Morkaya xx (Umut Nayır dk. 46 xxx), Yusuf Abdioğlu xx, Tonia Tisdell xx (Enes Kubat dk. 43 xxx)


Yedekler: Korcan Çelikay, Abdülkadir Kayalı, Mahmut Akan, İlhan Parlak, Ahmet Can Arık


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Gaziantepspor: Musa Emre Yakar xx, Şenol Can xx, Hüseyin Polat xx, Emirhan Özyaşar xx (Sait Üzümcü dk. 72 xx), İlker Günaslan xx, Ahmet Olgun xx (Yunus Şencay dk. 86 ?), Oktay Aydın xx, Gökhan Çamur xx, Furkat Özyaşar xx (Erdal Ahmet Özdemir dk. 55 xx), Yusuf Erdem xx


Yedekler: İbrahim Halil Fıstıkçı, Mehmet Kasım Doğala, Mustafa Nacar


Teknik Direktör: Erol Kolcu


Goller: Enes Kubat (dk. 52), Kehinde (dk. 76), Umut Nayır (dk. 79), Kenan (dk. 87) (MKE Ankaragücü)


Sarı Kart: Oktay Aydın (Gaziantepspor)




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