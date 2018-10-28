Spor Toto 1. Lig: Osmanlıspor: 0 - Altınordu: 1

Spor Toto 1 .
Lig'in 10. hafta mücadelesinde Başkent temsilcisi Osmanlıspor, evinde ağırladığı Altınordu'ya 1-0 yenildi.
Stat: Osmanlı Stadı
Hakemler: Sarper Barış Saka, Cemal Bingül, Orkun Aktaş
Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Caner Arıcı, Tugay Kacar (Mertcan Öztürk dk. 66), Eric Mbu, Burhan Eşer (Beykan Şimşek dk. 73), Hasan Kılıç, Muhammed Bayır, Numan Çürüksu, Lembi, Anıl Karaer, Magaye Gueye
Yedekler: Abdulaziz Demircan, Sinan Kurt, Furkan Yaman, Ali Ülgen, Ndiaye
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Altınordu: Erce Kardeşler, Yusuf Acer, Hasan Hatipoğlu, Murat Uçar (Hüseyin Atakan Üner dk. 59), Oğulcan Ülgün, Muhammed Mert (Mehmet Enes Sığırcı dk. 88 ?), Sefa Yılmaz, Kerim Alıcı, Serdar Deliktaş, Berkay Samancı (Deniz Kılıç dk. 71), Sinan Osmanoğlu
Yedekler: Erhan Erentürk, Ali Yaşar, Recep Yemişçi, Anıl Koç
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Gol: Serdar Deliktaş (dk. 43) (Altınordu)
Sarı kartlar: Burhan Eşer, Numan Çürüksu (Osmanlıspor), Sinan Osmanoğlu, Sefa Yılmaz (Altınordu)