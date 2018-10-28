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Spor Toto 1. Lig: Osmanlıspor: 0 - Altınordu: 1

Spor Toto 1 .

Lig'in 10. hafta mücadelesinde Başkent temsilcisi Osmanlıspor, evinde ağırladığı Altınordu'ya 1-0 yenildi.



Stat: Osmanlı Stadı


Hakemler: Sarper Barış Saka, Cemal Bingül, Orkun Aktaş


Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Caner Arıcı, Tugay Kacar (Mertcan Öztürk dk. 66), Eric Mbu, Burhan Eşer (Beykan Şimşek dk. 73), Hasan Kılıç, Muhammed Bayır, Numan Çürüksu, Lembi, Anıl Karaer, Magaye Gueye


Yedekler: Abdulaziz Demircan, Sinan Kurt, Furkan Yaman, Ali Ülgen, Ndiaye


Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay


Altınordu: Erce Kardeşler, Yusuf Acer, Hasan Hatipoğlu, Murat Uçar (Hüseyin Atakan Üner dk. 59), Oğulcan Ülgün, Muhammed Mert (Mehmet Enes Sığırcı dk. 88 ?), Sefa Yılmaz, Kerim Alıcı, Serdar Deliktaş, Berkay Samancı (Deniz Kılıç dk. 71), Sinan Osmanoğlu


Yedekler: Erhan Erentürk, Ali Yaşar, Recep Yemişçi, Anıl Koç


Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu


Gol: Serdar Deliktaş (dk. 43) (Altınordu)


Sarı kartlar: Burhan Eşer, Numan Çürüksu (Osmanlıspor), Sinan Osmanoğlu, Sefa Yılmaz (Altınordu)

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