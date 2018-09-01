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01 Eylül 2018 00:53

Spor Toto 1. Lig: Osmanlıspor: 0 - Gençlerbirliği: 1

Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig: Osmanlıspor: 0 - Gençlerbirliği: 1

01 Eylül 2018 00:53

Lig’de dördüncü hafta müsabakaları kapsamında Osmanlıpor ile Gençlerbirliği takımları karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Gençlerbirliği 1-0 kazanarak ligde 4’te 4’lük seri yakaladı.



Stat: Osmanlı


Hakemler: Koray Gençerler xx, Murat Ergin Gözütok xx, Ata Yıldırım xx


Osmanlıspor: Abdulaziz x, Caner xx, Tugay xx (Sinan dk. 50 x), Beykan xx (Furkan dk. 70 x), Oğuzhan xx (Burhan dk. 65 x), Hasan xx, Ndiaye xx, Muhammet xx, Mertcan xx, Lembi xx, Anıl xx


Yedekler: Ahmet, Ali Eren, Salih Zafer, Ali Ülgen


Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay


Gençlerbirliği: Hakan Arıkan xxx, Ahmet Oğuz xx, Yıldırım xxx, Yasin xxx, Ahmet İlhan xx, Sessegnon x, Santos xx, Deniz Yılmaz xx (Nadir dk. 69), Alper xx, Silva xx (Bady dk. 78), Bekir xxx (Berat dk. 82)


Yedekler: Emrullah, Halil İbrahim, Rahmetullah


Teknik Direktör: Erkan Sözeri


Gol: Bekir (dk. 60)


Kırmızı kartlar: Sessegnon (dk. 46) (Gençlerbirliği), Hasan Kılıç (dk. 87) (Osmanlıspor)


Sarı kartlar: Yasin Pehlivan, Bekir, Nadir, Ahmet Oğuz, Ahmet İlhan (Gençlerbirliği), Muhammet Bayır (Osmanlıspor)




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