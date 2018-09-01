Spor Toto 1. Lig: Osmanlıspor: 0 - Gençlerbirliği: 1

Lig’de dördüncü hafta müsabakaları kapsamında Osmanlıpor ile Gençlerbirliği takımları karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Gençlerbirliği 1-0 kazanarak ligde 4’te 4’lük seri yakaladı.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Koray Gençerler xx, Murat Ergin Gözütok xx, Ata Yıldırım xx
Osmanlıspor: Abdulaziz x, Caner xx, Tugay xx (Sinan dk. 50 x), Beykan xx (Furkan dk. 70 x), Oğuzhan xx (Burhan dk. 65 x), Hasan xx, Ndiaye xx, Muhammet xx, Mertcan xx, Lembi xx, Anıl xx
Yedekler: Ahmet, Ali Eren, Salih Zafer, Ali Ülgen
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Gençlerbirliği: Hakan Arıkan xxx, Ahmet Oğuz xx, Yıldırım xxx, Yasin xxx, Ahmet İlhan xx, Sessegnon x, Santos xx, Deniz Yılmaz xx (Nadir dk. 69), Alper xx, Silva xx (Bady dk. 78), Bekir xxx (Berat dk. 82)
Yedekler: Emrullah, Halil İbrahim, Rahmetullah
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Gol: Bekir (dk. 60)
Kırmızı kartlar: Sessegnon (dk. 46) (Gençlerbirliği), Hasan Kılıç (dk. 87) (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Yasin Pehlivan, Bekir, Nadir, Ahmet Oğuz, Ahmet İlhan (Gençlerbirliği), Muhammet Bayır (Osmanlıspor)