Spor Toto 1. Lig: Osmanlıspor: 0 - Giresunspor: 1

Lig’in ikinci haftasında Osmanlıspor, sahasında Giresunspor’a 1-0 mağlup oldu.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Mehmet Kapluhan xx, Deniz Caner Özaral xx
Osmanlıspor: Abdulaziz x, Caner xx, Ceyhun xx (Oğuzhan dk. 70 x), Regattin xx, Furkan xx (Sinan dk. 88 ?), Beykan(Furkan Yaman dk. 83 x), Ndiaye, Muhammet xx, Mertcan xx, Tortol Lembi xx, Anıl xx
Yedekler: Ahmet Eyüp, Salih Zafer, Tugay, Ülgen
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Giresunspor: Anıl Atağ xx, Uğur Arslan xx, Aykut Demir xx, Landel xx, Dauda xx, Kürşad xx (Abdülkadir Kayalı dk. 67 x), Muhammed İldiz xx (Muhammed Reis dk. 29 xx), Savaş xx (William Sery dk. 52 x), Adama xx, Hüsamettin xx, İbrahim xx
Yedekler: Kayacan, Sery, Azza, Özcan Can, Ergin
Teknsk Direktör: Metin Diyadin
Gol: Kürşat (dk. 33) (Giresunspor),
Sarı kartlar: Tortol (Osmanlıspor), Hüsamettin (Giresunspor)