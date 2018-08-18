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18 Ağustos 2018 21:40

Spor Toto 1. Lig: Osmanlıspor: 0 - Giresunspor: 1

Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig: Osmanlıspor: 0 - Giresunspor: 1

18 Ağustos 2018 21:40

Lig’in ikinci haftasında Osmanlıspor, sahasında Giresunspor’a 1-0 mağlup oldu.



Stat: Osmanlı


Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Mehmet Kapluhan xx, Deniz Caner Özaral xx


Osmanlıspor: Abdulaziz x, Caner xx, Ceyhun xx (Oğuzhan dk. 70 x), Regattin xx, Furkan xx (Sinan dk. 88 ?), Beykan(Furkan Yaman dk. 83 x), Ndiaye, Muhammet xx, Mertcan xx, Tortol Lembi xx, Anıl xx


Yedekler: Ahmet Eyüp, Salih Zafer, Tugay, Ülgen


Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay


Giresunspor: Anıl Atağ xx, Uğur Arslan xx, Aykut Demir xx, Landel xx, Dauda xx, Kürşad xx (Abdülkadir Kayalı dk. 67 x), Muhammed İldiz xx (Muhammed Reis dk. 29 xx), Savaş xx (William Sery dk. 52 x), Adama xx, Hüsamettin xx, İbrahim xx


Yedekler: Kayacan, Sery, Azza, Özcan Can, Ergin


Teknsk Direktör: Metin Diyadin


Gol: Kürşat (dk. 33) (Giresunspor),


Sarı kartlar: Tortol (Osmanlıspor), Hüsamettin (Giresunspor)




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