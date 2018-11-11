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Spor Toto 1. Lig: Osmanlıspor: 1 - İstanbulspor: 0

Spor Toto 1.

Lig'in 12. haftasında Osmanlıspor, sahasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.



Stat: Osmanlı


Hakemler: Ramazan Keleş, Murat Temel, Cemal Alpay


Osmanlıspor: Karcemarskas, Caner, Tugay, Mbu, Burhan (Oğuzhan dk. 86 ?), Hasan, Muhammed Bayır, Numan, Lembi (Beykan dk. 73), Anıl, Gueye (Mertan dk. 90+1 ?),


Yedekler: Abdulaziz, Sinan, Furkan, Ndiaye


Teknik Direktör: Osman Özköylü


İstanbulspor: Muhammed Alperen, Nascimento, Ali Dere, İbrahim, Onur, Cajic, Atchom (Barış dk. 46), Arif, Tuncer, İbrahim Halil (Muhsin dk. 56), Bauque (Muhammed Demirci dk. 70)


Yedekler: Umut, Yavuzhan, Murat, Akaminko


Teknik Direktör: Orhan Çıkırıkçı


Goller: Gueye (dk. 11 pen.) (Osmanlıspor)


Sarı kartlar: Atchom, İbrahim Halil, Tuncer, Onur (İstanbulspor), Tugay, Karcemarskas, Beykan (Osmanlıspor)


Kırmızı kart: Ali Dere (dk. 42) (İstanbulspor)

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