Spor Toto 2. Lig

Lig Kırımızı Grup 32. hafta maçında Karşıyaka deplasmanda Etimesgut Belediyespor’a 4-1 mağlup oldu.
Stat: Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı
Hakemler: Çağdaş Atalay xx, Vedat Demir xx, Barkın Güdü x, Oğuzhan Uğurlu xx
Etimesgut Belediyespor: Sercan xx, Alaettin x, Emrah Kiraz xx, Nuh Aşkın xx, Halil İbrahim xx, Ziya x, Mehmet Atik xx, Gökhan Barış xx (Caner dk. 66 x),Furkan x (Fatih Solmaz dk.55 xx) Mehmet Fuat Gölbaşı xx (Bekir dk.78 ?)
Karşıyaka: Erhan Erentürk xx, Abdülhamit xx, Cenk x, Metin Peker xx, Onur, Arif xx,Mustafa Aşan x (Bartu dk. 72 ?) Ali Say xx, Okan x (Mahmut dk. 45 x), Tayfun xx, Ali Kemal x, Onur xx (Battal dk. 65 x)
Goller: Mehmet Atik (dk. 39, 42), Ziya (dk. 68), Fatih Solmaz (dk. 90) (Etimesgut Belediyespor), Tayfun (dk. 87) (Karşıyaka)
Sarı kartlar: Halil İbrahim, Ziya, Gökhan Lale (Etimesgut Belediyespor), Ali Say (Karşıyaka)