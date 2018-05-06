Spor Toto Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

haftasında Gençlerbirliği sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Ankaragücü taraftarları da tribünlerde Gençlerbirliği taraftarları ile birlikte maçı izliyor.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Zeki’nin ceza sahasının sol tarafından kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Scekic’in kafa vuruşu üst ağlarda kaldı.

19. dakikada Zeki’nin ara pasında Scekic’in sağ çaprazdan vuruşunu Boffin çeldi, sonrasında Djourou topu kornere gönderdi.

21.dakikada Doukara’nın soldan ortasında Hakan topu ceza sahasına indirdi. Deniz Kadah’ın kale sahasından yaptığı vuruşta top savunmadan döndü.

27. sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Milinkovic ceza sahası içine ortasını yaptı. Ancak savunma oyuncuları meşin yuvarlağı tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Halis Özkahya xx, Ekrem kan xx, Hakan Yemişken xx

Gençlerbirliği: Hopf xx, Zeki Yavru xx, Ahmet Oğuz, Politevich xx, Uğur Çiftçi xx, Pogba xx, Scekic xx, Milinkovic xx, Aydın Karabulut xx, Sessegnon xx, Skuletic xx

Yedekler: Numan Soysal, Luccas Claro, Yıldırım Mert Çetin, Kamal Issah, Rahmetullah Berişbek, Abdul Khalili, Ahmet İlhan Özek, Murat Duruer, İlker Karakaş, Manu

Teknik Direktör: Ümit Özat

Antalyaspor: Boffin xx, Celutska xx, Djourou xx, Angelo xx, Musa xx, Vainqueur xx, Fernando xx, Marques xx, Hakan xx, Deniz xx, Doukara xx

Yedekler: Ferhat Kaplan, Ozan Evrim Özenç, Chico, Nazim Sangare, Yekta Kurtuluş, Danilo Campos, Harun Alpsoy, Emre Güral, Milan Jevtovic

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Sarı kart: Scekic (Gençlerbirliği)