Diğer
Kategoriler
06 Mayıs 2018 17:39

Spor Toto Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 32.

Spor Toto Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

06 Mayıs 2018 17:39

haftasında Gençlerbirliği sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Ankaragücü taraftarları da tribünlerde Gençlerbirliği taraftarları ile birlikte maçı izliyor.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada Zeki’nin ceza sahasının sol tarafından kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Scekic’in kafa vuruşu üst ağlarda kaldı.


19. dakikada Zeki’nin ara pasında Scekic’in sağ çaprazdan vuruşunu Boffin çeldi, sonrasında Djourou topu kornere gönderdi.


21.dakikada Doukara’nın soldan ortasında Hakan topu ceza sahasına indirdi. Deniz Kadah’ın kale sahasından yaptığı vuruşta top savunmadan döndü.


27. sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Milinkovic ceza sahası içine ortasını yaptı. Ancak savunma oyuncuları meşin yuvarlağı tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.



Stat: 19 Mayıs


Hakemler: Halis Özkahya xx, Ekrem kan xx, Hakan Yemişken xx


Gençlerbirliği: Hopf xx, Zeki Yavru xx, Ahmet Oğuz, Politevich xx, Uğur Çiftçi xx, Pogba xx, Scekic xx, Milinkovic xx, Aydın Karabulut xx, Sessegnon xx, Skuletic xx


Yedekler: Numan Soysal, Luccas Claro, Yıldırım Mert Çetin, Kamal Issah, Rahmetullah Berişbek, Abdul Khalili, Ahmet İlhan Özek, Murat Duruer, İlker Karakaş, Manu


Teknik Direktör: Ümit Özat


Antalyaspor: Boffin xx, Celutska xx, Djourou xx, Angelo xx, Musa xx, Vainqueur xx, Fernando xx, Marques xx, Hakan xx, Deniz xx, Doukara xx


Yedekler: Ferhat Kaplan, Ozan Evrim Özenç, Chico, Nazim Sangare, Yekta Kurtuluş, Danilo Campos, Harun Alpsoy, Emre Güral, Milan Jevtovic


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Sarı kart: Scekic (Gençlerbirliği)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
19
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç