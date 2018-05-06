Spor Toto Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)

hafta mücadelesinde kümede kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği sahasında ağırladığı Antalyaspor’a 1-0 yenildi ve ligde kalma yolunda büyük yara aldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Marco’nun sağ taraftan yaptığı ortada kaleci Boffin boşa çıkınca top Aydın’ın önünde kaldı. Aydın, kale yerine topu auta attı.
78. dakikada orta sahada Yekta’nın pasıyla buluşan Souleymane Doukara yaklaşık 20 metre topu taşıyarak kalecinin sağından topu filelere gönderdi. 0-1
83. dakikada ceza sahasında topla buluşan Manu’nun şutunda kaleci Boffin mutlak golü önledi.
86. dakikada ceza sahasına sağ taraftan giren Deniz’in şutunu kaleci Hopff sonda kornere çeldi.
88. dakikada takım arkadaşı Ahmet Oğuz ile tartışan Pogba formasını çıkardı ve soyunma odasına gitti. Gençlerbirliği son dakikaları 10 kişi tamamladı.
Stat: Ankara 19 Mayıs
Hakemler: Halis Özkahya xx, Ekrem Kaan xx, Hakan Yemişken xx
Gençlerbirliği: Johannes Hopff x, Ahmet Oğuz x, Uğur Çiftçi xx, Zeki Yavru xx, Pakitsevich x, Aleksandar Scekic x (Ahmet İlhan Parlak dk. 76 x), Marko Milinkovic x (İlker Karakaş dk. 80 ?), Pogba xx, Petar Skuletıc x, Aydın Karabulut x (Elvis Manu dk. 66 x) Stephane Sessegnon xx
Yedekler: Numan Soysal, Luccas Claro, Yıldırım Mert Çetin, Kamal Issah, Rahmetullah Berişbek, Abdul Khalili, Murat Duruer
Teknik Direktör: Ümit Özat
Antalyaspor: Ruud Boffin xx, Diego Oliveira xx, Danon Johannes xx, Charles da Silva xx, Maicon Bitencourt xx, William Vaiqueur xx, Ondrej Celustka xx, Souleymane Doukara xxx, Deniz Kadah xx, Musa Nizam xx (Nazım Sangare dk. 63 xx) Hakan Özmert xx (Yekta Kurtuluş dk. 63 x)
Yedekler: Ferhat Kaplan, Ozan Evrim Özenç, Chico, Danilo Campos, Harun Alpsoy, Emre Güral, Milan Jevtovic
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Goller: Souleymane Doukara (dk. 78) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Uğur Çiftçi, Petar Skuletıc, (Gençlerbirliği) Musa Nizam, Charles Da Silva, (Antalyaspor)