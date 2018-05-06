Diğer
Kategoriler
06 Mayıs 2018 19:19

Spor Toto Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 32.

Spor Toto Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)

06 Mayıs 2018 19:19

hafta mücadelesinde kümede kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği sahasında ağırladığı Antalyaspor’a 1-0 yenildi ve ligde kalma yolunda büyük yara aldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


52. dakikada Marco’nun sağ taraftan yaptığı ortada kaleci Boffin boşa çıkınca top Aydın’ın önünde kaldı. Aydın, kale yerine topu auta attı.


78. dakikada orta sahada Yekta’nın pasıyla buluşan Souleymane Doukara yaklaşık 20 metre topu taşıyarak kalecinin sağından topu filelere gönderdi. 0-1


83. dakikada ceza sahasında topla buluşan Manu’nun şutunda kaleci Boffin mutlak golü önledi.


86. dakikada ceza sahasına sağ taraftan giren Deniz’in şutunu kaleci Hopff sonda kornere çeldi.


88. dakikada takım arkadaşı Ahmet Oğuz ile tartışan Pogba formasını çıkardı ve soyunma odasına gitti. Gençlerbirliği son dakikaları 10 kişi tamamladı.



Stat: Ankara 19 Mayıs


Hakemler: Halis Özkahya xx, Ekrem Kaan xx, Hakan Yemişken xx


Gençlerbirliği: Johannes Hopff x, Ahmet Oğuz x, Uğur Çiftçi xx, Zeki Yavru xx, Pakitsevich x, Aleksandar Scekic x (Ahmet İlhan Parlak dk. 76 x), Marko Milinkovic x (İlker Karakaş dk. 80 ?), Pogba xx, Petar Skuletıc x, Aydın Karabulut x (Elvis Manu dk. 66 x) Stephane Sessegnon xx


Yedekler: Numan Soysal, Luccas Claro, Yıldırım Mert Çetin, Kamal Issah, Rahmetullah Berişbek, Abdul Khalili, Murat Duruer


Teknik Direktör: Ümit Özat


Antalyaspor: Ruud Boffin xx, Diego Oliveira xx, Danon Johannes xx, Charles da Silva xx, Maicon Bitencourt xx, William Vaiqueur xx, Ondrej Celustka xx, Souleymane Doukara xxx, Deniz Kadah xx, Musa Nizam xx (Nazım Sangare dk. 63 xx) Hakan Özmert xx (Yekta Kurtuluş dk. 63 x)


Yedekler: Ferhat Kaplan, Ozan Evrim Özenç, Chico, Danilo Campos, Harun Alpsoy, Emre Güral, Milan Jevtovic


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Goller: Souleymane Doukara (dk. 78) (Antalyaspor)


Sarı kartlar: Uğur Çiftçi, Petar Skuletıc, (Gençlerbirliği) Musa Nizam, Charles Da Silva, (Antalyaspor)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
19
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç