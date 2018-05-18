Spor Toto Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - Bursaspor: 0 (İlk yarı)

hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği sahasında Bursaspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Gençlerbirliği’nin 1-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada Marco’nun kullandığı köşe vuruşunda Skuletic kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

17. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Batalla, kaleci Taha’yı geçti ve vurduğu şutta savunma topu uzaklaştırdı. Top bu sefer Sinan’ın önünde kaldı, altı pas üzerinde ve bomboş kale yakalayan Sinan’ın vurduğu şutta savunma kale çizgisi üzerinde topu uzaklaştırdı.

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Ali Şansalan xx, Serdar Diyadin xx, Abdullah Bora Özkara xx

Gençlerbirliği: Taha xx, Yıldırım xx, Luccas xx, Alper xx, Mehmet xx, Skuletic xx, Zeki xx, Rahmetullah xx, Manu xx, Marco xx, Sessegnon xx

Yedekler:Numan Soysal, Sergey Politevich, Murat Duruer, Kamal Issah, Diallo Guidileye, Abdul Khalili, İlker Karakaş

Teknik Direktör: Sezai Yıldırım

Bursaspor: Muhammed xx, Emre xx, Ertuğrul xx, Batalla xx, Sinan xx, Faty xx, Furkan xx, Rüşü xx, Yusuf xx, Agu xx, Burak xx

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Onur Atasayar, İsmail Çokçalış, Alper Ademoğlu, Muhammed Emin Sarıkaya, Çağatay Yılmaz

Teknik Direktör: Mustafa Er

Gol: Skuletic (dk. 15) (Gençlerbirliği)