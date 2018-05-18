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18 Mayıs 2018 19:55

Spor Toto Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - Bursaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig 34.

Spor Toto Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - Bursaspor: 0 (Maç sonucu)

18 Mayıs 2018 19:55

hafta karşılaşmasında, 2 hafta önce Spor Toto 1. Lig’e düşmesi kesinleşen Gençlerbirliği sahasında Bursaspor’u konuk etti. Mücadeleyi küme düşen Gençlerbirliği 1-0 kazandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


52. dakikada Sessegnon’un kafa vuruşunda top direğin dibinden dışarı çıktı.


58. dakikada Marco’nun ceza sahası dışından vurduğu şutta kaleci Muhammed soluna yatarak topu güçlükle çeldi.



Stat: 19 Mayıs


Hakemler: Ali Şansalan xx, Serdar Diyadin xx, Abdullah Bora Özkara xx


Gençlerbirliği: Taha xx, Yıldırım xx, Luccas xx, Alper xx, Mehmet xx, Skuletic xx (Murat Duruer dk. 46 xx), Zeki xx, Rahmetullah xx (İlker Karakaş dk. 75 x), Manu xx (İssah dk. 63 xx), Marco xx, Sessegnon xx


Teknik Direktör: Sezai Yıldırım


Yedekler: Numan Soysal, Sergey Politevich, Diallo Guidileye, Abdul Khalili


Bursaspor: Muhammed xx, Emre xx (Çağatay Yılmaz dk. 72 x), Ertuğrul xx (Onur Atasayar dk. 46 xx), Batalla xx (Muhammed Sarıkaya dk. 85 ?), Sinan xx, Faty xx, Furkan xx, Rüşü xx, Yusuf xx, Agu xx, Burak xx


Teknik Direktör: Mustafa Er


Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, İsmail Çokçalış, Alper Ademoğlu


Gol: Skuletic (dk. 15) (Gençlerbirliği)




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