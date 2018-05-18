Spor Toto Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - Bursaspor: 0 (Maç sonucu)

hafta karşılaşmasında, 2 hafta önce Spor Toto 1. Lig’e düşmesi kesinleşen Gençlerbirliği sahasında Bursaspor’u konuk etti. Mücadeleyi küme düşen Gençlerbirliği 1-0 kazandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Sessegnon’un kafa vuruşunda top direğin dibinden dışarı çıktı.
58. dakikada Marco’nun ceza sahası dışından vurduğu şutta kaleci Muhammed soluna yatarak topu güçlükle çeldi.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Ali Şansalan xx, Serdar Diyadin xx, Abdullah Bora Özkara xx
Gençlerbirliği: Taha xx, Yıldırım xx, Luccas xx, Alper xx, Mehmet xx, Skuletic xx (Murat Duruer dk. 46 xx), Zeki xx, Rahmetullah xx (İlker Karakaş dk. 75 x), Manu xx (İssah dk. 63 xx), Marco xx, Sessegnon xx
Teknik Direktör: Sezai Yıldırım
Yedekler: Numan Soysal, Sergey Politevich, Diallo Guidileye, Abdul Khalili
Bursaspor: Muhammed xx, Emre xx (Çağatay Yılmaz dk. 72 x), Ertuğrul xx (Onur Atasayar dk. 46 xx), Batalla xx (Muhammed Sarıkaya dk. 85 ?), Sinan xx, Faty xx, Furkan xx, Rüşü xx, Yusuf xx, Agu xx, Burak xx
Teknik Direktör: Mustafa Er
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, İsmail Çokçalış, Alper Ademoğlu
Gol: Skuletic (dk. 15) (Gençlerbirliği)