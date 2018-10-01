Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Antalyaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 7.
Spor Toto Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Başkent temsilcisi MKE Ankaragücü evinde Antalyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı misafir takım Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle bitti.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada Antalyaspor gole çok yaklaştı. Hakan Özmert'in şutunda top direkten dönerek kaleci Hopf'da kaldı.
19. dakikada sol kanattan duran top kazanan Antalyaspor'da topun başına Hakan Özmert geçti. Özmert'in ceza sahasına gönderdiği top doğrudan ağlara gitti. 0-1
24. dakikada kaptığı topla ceza sahası yayına kadar ilerleyen Mokhtar'ın şutunda kaleci Boffin topu güçlükle kornere çeldi.
28. dakikada topla birlikte ceza sahası giren Doukara'nın şutunda top kaleci Hopf'tan döndü.
Stat: Osmanlı Stadı
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Süleyman Özay, Hakan Yemişken
MKE Ankaragücü: Hopf, Yalçın Ayhan, Sedat Ağçay, Mehmet Sak, Alihan Kubalas, El Kabir, Bifouma, Faty, Putsila, Erdem Özgenç, Mokhtar
Yedekler: Altay Bayındır, Korcan Çelikay, Kenan Özer, Mahmut Akan, Cerci, İlhan Parlak, Kehinde, Erdem Şen, Moulin, Kaan Uykur
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Antalyaspor: Boffin, Diego Oliveira, Maicon Marques, Doğukan Sinik, Yekta Kurtuluş, Grando, Cissokho, Celustka, Sangare, Doukara, Hakan Özmert
Yedekler: Ferhat Kaplan, Osman Çelik, Drole, Danilo, Serdar Özkan, Harun Alpsoy, Ozan Özenç, Salih Dursun, Musa Nizam, Bahadır Öztürk
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Gol: Hakan Özmer (dk. 19) (Antalyaspor)