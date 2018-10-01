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Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Antalyaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 7.

Spor Toto Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Başkent temsilcisi MKE Ankaragücü evinde Antalyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı misafir takım Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle bitti.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


5. dakikada Antalyaspor gole çok yaklaştı. Hakan Özmert'in şutunda top direkten dönerek kaleci Hopf'da kaldı.


19. dakikada sol kanattan duran top kazanan Antalyaspor'da topun başına Hakan Özmert geçti. Özmert'in ceza sahasına gönderdiği top doğrudan ağlara gitti. 0-1


24. dakikada kaptığı topla ceza sahası yayına kadar ilerleyen Mokhtar'ın şutunda kaleci Boffin topu güçlükle kornere çeldi.


28. dakikada topla birlikte ceza sahası giren Doukara'nın şutunda top kaleci Hopf'tan döndü.



Stat: Osmanlı Stadı


Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Süleyman Özay, Hakan Yemişken


MKE Ankaragücü: Hopf, Yalçın Ayhan, Sedat Ağçay, Mehmet Sak, Alihan Kubalas, El Kabir, Bifouma, Faty, Putsila, Erdem Özgenç, Mokhtar


Yedekler: Altay Bayındır, Korcan Çelikay, Kenan Özer, Mahmut Akan, Cerci, İlhan Parlak, Kehinde, Erdem Şen, Moulin, Kaan Uykur


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Antalyaspor: Boffin, Diego Oliveira, Maicon Marques, Doğukan Sinik, Yekta Kurtuluş, Grando, Cissokho, Celustka, Sangare, Doukara, Hakan Özmert


Yedekler: Ferhat Kaplan, Osman Çelik, Drole, Danilo, Serdar Özkan, Harun Alpsoy, Ozan Özenç, Salih Dursun, Musa Nizam, Bahadır Öztürk


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Gol: Hakan Özmer (dk. 19) (Antalyaspor)

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