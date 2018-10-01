Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Başkent temsilcisi MKE Ankaragücü evinde ağırladığı Antalyaspor'a 1-0 yenildi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

63. dakikada Bifouma'nın pasıyla ceza sahasına giren El Kabir'in şutunda top direğin hemen üstünden dışarı çıktı.

66. dakikada kontratağa çıkan Ankaragücü'nde topu alan İlhan Parlak pasını Bifouma'ya aktardı. Bifouma'nın ceza sahası yay üzerinden vurduğu düzgün şutta kaleci Boffin topu güçlükle oyun alanına çeldi.

68. dakikada üst üste atak yapan MKE Ankaragücü bir kez daha gole çok yaklaştı. Bifouma'nın sağ kanattan açtığı ortada 6 pas üzerinde müsait pozisyonda bulunan İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda kaleye doğru yönelen topu kaleci Boffin güçlükle oyun alanına çeldi.

87. dakikada Cerci'nin ceza sahası içine açtığı ortada topa yükselen Faty'nin kafa vuruşunda top direğin dibinden dışarı çıktı.

Stat: Osmanlı Stadı

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Süleyman Özay, Hakan Yemişken

MKE Ankaragücü: Hopf, Yalçın Ayhan, Sedat Ağçay, Mehmet Sak, Alihan Kubalas, El Kabir, Bifouma (Cerci dk. 83 ?), Faty, Putsila (İlhan Parlak dk. 59), Erdem Özgenç, Mokhtar (Kenan Özer dk. 59)

Yedekler: Altay Bayındır, Korcan Çelikay, Mahmut Akan, Kehinde, Erdem Şen, Moulin, Kaan Uykur

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Antalyaspor: Boffin, Diego Oliveira, Maicon Marques (Harun Alpsoy dk. 78), Doğukan Sinik (Serdar Özkan dk. 86 ?), Yekta Kurtuluş (Danilo dk. 69), Grando, Cissokho, Celustka, Sangare, Doukara, Hakan Özmert

Yedekler: Ferhat Kaplan, Osman Çelik, Drole, Ozan Özenç, Salih Dursun, Musa Nizam, Bahadır Öztürk

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Gol: Hakan Özmert (dk. 19) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Faty (MKE Ankaragücü), Danilo, Hakan Özmert, Boffin, Celustka, Grando (Antalyaspor)