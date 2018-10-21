İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 9.

Spor Toto Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Başkent temsilcisi MKE Ankaragücü evinde Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı, hakem Alper Ulusoy'un VAR'ı izledikten sonra verdiği karar sonucu penaltıdan golü bulan ev sahibi ekip MKE Ankaragücü'nün 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada topu kazanan Cerci, ceza sahasına girmeden vurduğu şutta kaleci Farnolle sağına uzanarak topu güçlükle oyun alanına doğru çeldi.


8. dakikada hakem VAR'a başvurduktan sonra penaltı kararı verdi. Savunma arkasına sarkan İlhan Parlak, topla birlikte Malatyaspor ceza sahasına girdi. Parlak açısını kaybederken vurduğu şutta top Sadık'a çarparak kornere çıktı. Bu pozisyonda Ankaragüçlü oyuncular hakeme yoğun itirazda bulunarak penaltı bekledi. Korneri kullandırmayan hakem Alper Ulusoy VAR'a başvurdu. Pozisyonu izleyen Ulusoy penaltı kararı verdi.


10. dakikada hakemin VAR'ı izledikten sonra verdiği penaltı kararında topun başına Cerci geçti. Cerci düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0



Stat: Osmanlı Stadı


Hakemler: Alper Ulusuy, Volkan Ahmet Narinç, Cevdet Kömürcüoğlu


MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Yalçın Ayhan, Alihan Kubalas, Kenan Özer, Tiago Pinto, Faty, Kubilay Kanatsızkuş, Cerci, Djedje, Erdem Özgenç, İlhan Parlak


Yedekler: Altay Bayındır, Sedat Ağçay, Mehmet Sak, Bifouma, Mahmut Akan, Bakary Kone, Kehinde, Erdem Şen, Ender Aygören, Kaan Uykur


Teknik Direktör: İsmail Kartal



Evkur Yeni Malatyaspor: Ceddy Farnolle, Costa Marques, Murat Yıldırım, Adem Büyük, Sadık Çiftpınar, Pereira, Mitchell Donald (Boutaib dk. 38), Aleksic, İssam Chebake, Mina Meza, Buğra Çağıran


Yedekler: Ertaç Özbir, Eren Tozlu, Sincere, Ahmed Ildız, Murat Akça, Erkan Kaş, Mustafa Eskihellaç, Sulley Muniru, İssiar Dia


Teknik Direktör: Erol Bulut



Gol: Cerci (dk. 10) (MKE Ankaragücü)


Sarı kartlar: Djedje (MKE Ankaragücü) Mina Meza (Evkur Yeni Malatyaspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.