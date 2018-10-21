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Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 9.

Spor Toto Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Başkent temsilcisi MKE Ankaragücü, evinde Evkur Yeni Malatyaspor'u, penaltıdan bulduğu golle 1-0 yendi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


57. dakikada topla buluşan Kenan Özer, ceza sahasının dışından vurduğu şutta top direğin dibinden dışarı çıktı.


68. dakikada Kenan Özer'in uzun mesafeli pasında topla buluşan Cerci, ceza sahası dışından vurduğu plase şutta kaleci Farnolle sağına uzanarak güçlükle topu çeldi.


83. dakikada köşe vuruşundan gelen ortada topa 6 pas üzerinde yükselen Boutaib'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin hemen üzerinden auta çıktı.


85. dakikada Chebake'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Boutaib'in plase şutunda top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.



Stat: Osmanlı


Hakemler: Alper Ulusuy, Volkan Ahmet Narinç, Cevdet Kömürcüoğlu


MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Yalçın Ayhan, Alihan Kubalas, Kenan Özer (Mehmet Sak dk. 90 ?), Tiago Pinto, Faty, Kubilay Kanatsızkuş (Kehinde dk. 83), Cerci (Sedat Ağçay dk. 77) Djedje, Erdem Özgenç, İlhan Parlak


Yedekler: Altay Bayındır, Bifouma, Mahmut Akan, Bakary Kone, Erdem Şen, Ender Aygören, Kaan Uykur


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Evkur Yeni Malatyaspor: Ceddy Farnolle, Costa Marques, Murat Yıldırım, Adem Büyük, Sadık Çiftpınar, Pereira (Eren Tozlu dk. 67), Mitchell Donald (dk. 38 Boutaib), Aleksic, İssam Chebake, Mina Meza, Buğra Çağıran (Erkan Kaç dk. 73)


Yedekler: Ertaç Özbir, Eren Tozlu, Sincere, Ahmed Ildız, Murat Akça, Mustafa Eskihellaç, Sulley Muniru, İssiar Dia


Teknik Direktör: Erol Bulut


Gol: Cerci (dk. 10 pen.) (MKE Ankaragücü)


Sarı kartlar: Djedje, İlhan Parlak, Pinto (MKE Ankaragücü) Mina Meza, Murat Yıldırım, Boutaib, Costa Marques (Evkur Yeni Malatyaspor)

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