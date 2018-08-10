Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)

Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray’ın 2-1’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada orta sahada topla buluşan İlhan Parlak, savunma arkasına sarkan El Kabir’e pasını aktardı. Muslera ile karşı karşıya kalan El Kabir, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
16. dakikada ceza sahasına yakın bir yerde duran top kazanan Galatasaray’da topun başına Maicon geçti. Maicon’un vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
21. dakikada Sinan Gümüş’ün kullandığı köşe vuruşunda ön direkte bulunan Maicon topu arka direğe sektirdi. Arka direkte müsait pozisyonda bulunan Serdar Aziz kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-1
30. dakikada Mariano’nun sağ kanattan açtığı ortada topa yükselen Kone yaptığı ters vuruşla meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 1-2
34. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan yeni transfer Henry’nin vurduğu şutta top yan ağlarda kaldı.
Stat: Osmanlı Stadı
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Ali Saygın Ögel xx, Osman Gökhan Bilir xx
MKE Ankaragücü: Hopf xx, Yalçın Ayhan xx, Pinto xx, El Kabir xxx, Bifouma xx, Faty xx, Arif Morkaya xx, Erdem Özgenç xx, İlhan Parlak xx, Kone x, Mokhtar
Yedekler: Altay Bayındır, Korcan Çelikay, Sadat Ağçay, Mehmet Sak, Szukala, Kenan Özer, Mahmut Akan, Nduka, Kehinde, Kaan Uykur
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Maicon xx, Serdar Aziz xxx, Rodrigues xx, Eren Derdiyok xx, Sinan Gümüş xx, Donk xx, Henry xx, Fernando xx, Nagatomo xx
Yedekler: İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Belhanda, Linnes, Gomis, Yunus Akgün, Celil Yüksel, Muğdat Çelik, Feghouli
Teknik Direktör: Fatih Terim
Goller: El Kabir (dk. 7) (MKE Ankaragücü), Serdar Aziz (dk. 21), Kone (dk. 30 k.k.) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Yalçın Ayhan (MKE Ankaragücü), Rodrigues, Fernando (Galatasaray)