Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - Galatasaray: 3 (Maç sonucu)

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada orta sahada topla buluşan Henry sağ kanata inerek pasını yerden Sinan Gümüş’e aktardı. Altı pasın üzerinde topu önünde bulan Gümüş’ün vuruşunda kaleci Hopf topu iki hamlede kontrol etti.
64. dakikada Bifouma ile gelişen atakta topla buluşan El Kabir pasını Mokhtar’a aktardı. Mokhtar’ın sert şutunda top defanstan sekerek, El Kabir’in önünde kaldı. El Kabir’in şutunda meşin yuvarlak kaleye paralel şekilde auta çıktı.
90+2. dakikada ceza sahasında içinde topal buluşan Eren Derdiyok, yaptığı aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-3
Stat: Osmanlı
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Ali Saygın Ögel xx, Osman Gökhan Bilir xx
MKE Ankaragücü: Hopf xx, Yalçın Ayhan xx, Pinto xx, El Kabir xxx, Bifouma xx, Faty xx, Arif Morkaya xx (Sedat Ağçay dk. 87 ?), Erdem Özgenç xx, İlhan Parlak xx (Kenan Özer dk. 45 x), Kone x, Mokhtar xx (Kehinde dk. 79 xx)
Yedekler: Altay Bayındır, Korcan Çelikay, Mehmet Sak, Szukala, Mahmut Akan, Nduka, Kaan Uykur
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Maicon xx, Serdar Aziz xxx, Rodrigues xx (Selçuk İnan dk. 67 x), Eren Derdiyok xx, Sinan Gümüş xx (Belhanda dk. 81 xx), Donk xx, Henry xxx (Feghouli dk. 84 ?), Fernando xx, Nagatomo xx
Yedekler: İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Linnes, Gomis, Yunus Akgün, Celil Yüksel, Muğdat Çelik
Teknik Direktör: Fatih Terim
Goller: El Kabir (dk. 7) (MKE Ankaragücü), Serdar Aziz (dk. 21), Kone (dk. 30 k.k.), Eren Derdiyok (dk. 90+2) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Yalçın Ayhan, Mokhtar (MKE Ankaragücü), Rodrigues, Fernando (Galatasaray)