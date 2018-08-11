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11 Ağustos 2018 00:07

Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - Galatasaray: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nun açılış maçında, lige bu sezon yükselen Başkent temsilcisi MKE Ankaragücü, evinde ağırladığı Galatasaray’a 3-1 mağlup oldu.

Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - Galatasaray: 3 (Maç sonucu)

11 Ağustos 2018 00:07



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


48. dakikada orta sahada topla buluşan Henry sağ kanata inerek pasını yerden Sinan Gümüş’e aktardı. Altı pasın üzerinde topu önünde bulan Gümüş’ün vuruşunda kaleci Hopf topu iki hamlede kontrol etti.


64. dakikada Bifouma ile gelişen atakta topla buluşan El Kabir pasını Mokhtar’a aktardı. Mokhtar’ın sert şutunda top defanstan sekerek, El Kabir’in önünde kaldı. El Kabir’in şutunda meşin yuvarlak kaleye paralel şekilde auta çıktı.


90+2. dakikada ceza sahasında içinde topal buluşan Eren Derdiyok, yaptığı aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-3



Stat: Osmanlı


Hakemler: Ümit Öztürk xx, Ali Saygın Ögel xx, Osman Gökhan Bilir xx


MKE Ankaragücü: Hopf xx, Yalçın Ayhan xx, Pinto xx, El Kabir xxx, Bifouma xx, Faty xx, Arif Morkaya xx (Sedat Ağçay dk. 87 ?), Erdem Özgenç xx, İlhan Parlak xx (Kenan Özer dk. 45 x), Kone x, Mokhtar xx (Kehinde dk. 79 xx)


Yedekler: Altay Bayındır, Korcan Çelikay, Mehmet Sak, Szukala, Mahmut Akan, Nduka, Kaan Uykur


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Maicon xx, Serdar Aziz xxx, Rodrigues xx (Selçuk İnan dk. 67 x), Eren Derdiyok xx, Sinan Gümüş xx (Belhanda dk. 81 xx), Donk xx, Henry xxx (Feghouli dk. 84 ?), Fernando xx, Nagatomo xx


Yedekler: İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Linnes, Gomis, Yunus Akgün, Celil Yüksel, Muğdat Çelik


Teknik Direktör: Fatih Terim


Goller: El Kabir (dk. 7) (MKE Ankaragücü), Serdar Aziz (dk. 21), Kone (dk. 30 k.k.), Eren Derdiyok (dk. 90+2) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Yalçın Ayhan, Mokhtar (MKE Ankaragücü), Rodrigues, Fernando (Galatasaray)




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