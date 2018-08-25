Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

haftasında MKE Ankaragücü evinde Trabzonspor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
17. dakikada El Kabir’in şutunda top direğin dibinden dışarı çıktı.
19. dakikada Abdülkadir’in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf’un şutunda kaleci Hopf topu güçlükle kornere çeldi.
28. dakikada Sosa’nın ön tarafa açtığı ortada Yusuf kafayla topu arka direğe aşırttı. Müsait pozisyonda bulunan Novak kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
43. dakikada Erdem pasında topla buluşan Faty gelişine vurduğu plase şutla topu ağlara gönderdi. 1-1
Stat: Osmanlı
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Esat Sancaktar xx
MKE Ankaragücü: Hopf xx, Yalçın Ayhan xx, Pinto xx, El Kabir xx, Faty xx, Arif Morkaya xx, Erdem Özgenç xx, İlhan Parlak xx, Bakary Kone xx, Mokhtar xx, Mathieu Moulin xx
Yedekler: Korcan Çelikay, Sedat Ağçay, Mehmet Sak, Alihan Kubalas, Kenan Özer, Mahmut Akan, Cerci, Djedje, Kehinde, Patrice Heurtaux
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Trabzonspor: Recep Kıvrak xx, Hosseini xx, Rodallega xx, Sosa xx, Olcay Şahan xx, Toure xx, Onazi xx, Pereira xx, Abdülkadir Ömür xx, Novak xx, Yusuf Yazıcı xx
Yedekler: Brown, Hüseyin Türkmen, Murat Akpınar, Batuhan Artarslan, Abdulkadir Parmak, Kucka, Semih Karadeniz, İbanez, Uğurcan Çakır, Nwakaeme
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Goller: Faty (dk. 43) (MKE Ankaragücü), Novak (dk. 28) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Kone (MKE Ankaragücü), Abdülkadir (Trabzonspor)