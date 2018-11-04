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Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 11.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


15. dakikada sol kanattan Bifouma'nın ortasında arka direğe yakın bir noktadan El Kabir'in volesinde top filelere gitti. 1-0


23. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Bifouma'nın vuruşunda savunmadan seken topla buluşan Djedje, meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.


28. dakikada Kenan Özer'in sol kanattan kullandığı köşe atışında Ricardo Faty, kafayla topu ağlara gönderdi. 2-0


33. dakikada altıpas üzerinde topu alan Tjaron Chery'in şutu, savunma tarafından uzaklaştırıldı.


36. dakikada rakip kaleye organize bir atakla gelen Ankaragücü'nde Bifouma'nın pasıyla kale sahası içinde topla buluşan El Kabir'in şutunu kaleci kornere çeldi.


40. dakikada Faty'nin yaklaşık 40 metreden vurduğu sert şutta top önce kaleciye daha sonra da üst direğe çarparak oyun alanına döndü.



Stat: Osmanlı


Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu


MKE Ankaragücü: Korcan, Pinto, Erdem Özgenç, Yalçın Ayhan, Kone, Faty, Djedje, El Kabir, Thiev Biofuma, Kenan Özer, Kubilay Kanatsızkuş


Yedekler: Altay Bayındır, Sedat Ağçay, Mehmet Sak, Anton Pusila, Alessio Cerci, İlhan Parlak, Muhammed Kehinde, Erdem Şen, Younes Mokhtar, Kaan Uykur


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Kayserispor: Muammer Yıldırım, Atilla Turan, Lopes, Levent Gülen, Kana Bıyık, Şamil Cinaz, Rotman, Chery, Varela, Bilal Başakcıoğlu, Umut Bulut


Yedekler: Silvu Lung, Vedat Karakuş, Asamoag Gyan, Ionut Sapunaru, Adem Doğan, Mert Özyıldırım, Bernart Mensah, Oleksandr Kucher


Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam


Goller: El Kabir (dk. 15), Faty (dk. 28) (MKE Ankaragücü)


Sarı kart: Kana Bıyık (Kayserispor)

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