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25 Ağustos 2018 21:24

Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 3.

Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)

25 Ağustos 2018 21:24

haftasında MKE Ankaragücü, Trabzonspor’u ağırladı. Mücadele 2-2’lik eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


50. dakikada Kenan’ın pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Mokhtar’ın şutunda topu Onur çeldi. Daha sonra yaşanan karambolde İlhan’ın vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.


60. dakikada ceza sahasının hemen dışından Yusuf’un kullandığı serbest vuruşta kaleci Hopf topu güçlükle kornere çeldi.


72. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Mokhtar’ın şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı çıktı.


80. dakikada Olcay’ın pasında penaltı noktası üzerinde Rodallega’nın gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-2


83. dakikada Nwakaeme’nin pasıyla ceza sahası içine giren Yusuf’un kaleci Hopf’la karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Hopf meşin yuvarlağı kornere çeldi.


90+1. dakikada Erdem’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Kehinde’nin kafa vuruşunu kaleci Onur çeldi. Dönen topu Mokhtar filelere gönderdi. 2-2



Stat: Osmanlı


Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Esat Sancaktar xx


MKE Ankaragücü: Hopf xx, Yalçın Ayhan xx, Pinto xxx, El Kabir xxx (Patrice Heurtaux dk. 90+3 ?), Faty xx, Arif Morkaya xx (Kenan Özer dk. 46 xx), Erdem Özgenç xxx, İlhan Parlak xx (Kehinde dk. 84 ?), Bakary Kone xx, Mokhtar xxx, Mathieu Moulin xx


Yedekler: Korcan Çelikay, Sedat Ağçay, Mehmet Sak, Alihan Kubalas, Mahmut Akan, Cerci, Djedje


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Trabzonspor: Onur xx, Toure xx, Pereira xxx, Novak xx, Hosseini xx, Sosa xxx (Batuhan Artarslan dk. 90 ?), Yusuf Yazıcı xx (Kucka dk. 84 ?), Abdülkadir Ömür xx (Nwakaeme dk. 73 x), Olcay Şahan xxx, Onazi xx, Rodallega xxx


Yedekler: Brown, Hüseyin Türkmen, Murat Akpınar, Abdulkadir Parmak, Semih Karadeniz, Ibanez, Uğurcan Çakır


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Goller: Faty (dk. 43), Mokhtar (dk. 90+1) (MKE Ankaragücü), Novak (dk. 28), Rodallega (dk. 80) (Trabzonspor)


Sarı kartlar: Kone, Moulin (MKE Ankaragücü), Abdülkadir, Kucka (Trabzonspor)




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