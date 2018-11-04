Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 3 - Kayserispor 1: (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’de 11’inci haftasında MKE Ankaragücü sahasında Kayserispor ile karşılaştı.
Spor Toto Süper Lig'de 11'inci haftasında MKE Ankaragücü sahasında Kayserispor ile karşılaştı. Mücadele sarı-lacivertli ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada ceza sahasının dışında kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Varela'nın şutu kaleyi bulmadı.
53. dakikada sol kanattan gelişen Ankaragücü atağında son çizgiye inen Bifouma'nın pasıyla topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş'un şutu üstten auta çıktı.
56. dakikada ceza sahası içinde gelen topa Faty'nin elle müdahale ettiği gerekçesiyle, hakem penaltıya hükmetti.
57. dakikada penaltıyı kullanmak üzere beyaz noktaya gelen Tjaron Chery, farkı bire indiren golü kaydetti. 2-1
63. dakikada savunmadan aldığı toplu aut çizgisine taşıyan Bifouma'nın kale sahasına açtığı ortaya yükselen Kubilay Kanatsızkuş, topu ağlara gönderdi. 3-1
76. dakikada orta sahada girdiği ikili mücadelede rakibini yerde bırakan Kana Bıyık, ikinci sarı kartını görerek oyun dışında kaldı.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu
MKE Ankaragücü: Korcan, Pinto, Erdem Özgenç, Yalçın Ayhan, Kone, Faty, Djedje, El Kabir, Bifouma (Younes Mokhtar dk. 85 ?), Kenan Özer (Cerci dk. 81 ?), Kubilay Kanatsızkuş (İlhan Parlak dk. 74)
Yedekler: Altay Bayındır, Sedat Ağçay, Mehmet Sak, Anton Pusila, Muhammed Kehinde, Erdem Şen, Kaan Uykur
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Kayserispor: Muammer Yıldırım, Atilla Turan, Lopes, Levent Gülen (Ionut Sapunaru dk. 71), Kana Bıyık, Şamil Cinaz, Rotman (Mensah dk. 68), Tjaron Chery, Varela (Asamoah Gyan dk. 86 ?), Bilal Başakcıoğlu, Umut Bulut
Yedekler: Silviu Lung, Vedat Karakuş, Adem Doğan, Mert Özyıldırım, Oleksandr Kucher
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Goller: El Kabir (dk. 15), Faty (dk. 28), Kubilay Kanatsızkuş (dk. 63) (MKE Ankaragücü), Tjaron Chery (dk. 57) (Kayserispor)
Sarı Kartlar: Rotman, Bilal Başakçıoğlu (Kayserispor)
Kırmızı Kart: Kana Bıyık (dk. 76) (Kayserispor)