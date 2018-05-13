Spor Toto Süper Lig: Osmanlıspor: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

hafta mücadelesinde Başkent temsilcisi Osmanlıspor evinde Beşiktaş’ı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı Osmanlıspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile bitti.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Lumanza’nın savunma arkasına attığı pas ile topla buluşan Serdar, kaleci Fabricio ile karşı karşıya kaldı. Serdar yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

45+1. dakikada Ceyhun’un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Umar’ın vurduğu şutta kaleci Fabricio topu iki hamlede kontrol etti.

Stat: Osmanlı Stadı

Hakemler: Halis Özkahya xx, Ekrem Kan xx, Hakan Yemişken xx

Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Serdar Gürler xx, Regattin xx, Luiz Carlos xx, Muhammed Bayır xx, Umar xx, Ceyhun Gülselam xx, Yalçın Ayhan xx, Numan Çürüksu xx, Lumanza xx, Anıl Karaer xx

Yedekler: Eyüp Türkaslan, Özer Hurmacı, Maxsö, Cikalleshi, Eren İyican, Furkan Özçal

Teknik Direktör: İrfan Buz

Beşiktaş: Fabricio xx, Babel xx, Oğuzhan Özyakup xx, Medel xx, Lens xx, Tolgay x (Mustafa Pektemek dk. 43 ?), Necip Uysal xx, Vida xx, Gökhan Gönül xx, Talisca xx, Larin xx

Yedekler: Fatih Aksoy, Tolga Zengin, Vagner Love, Alpay Çelebi, Gökhan Töre

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Gol: Serdar Gürler (dk. 6) (Osmanlıspor)