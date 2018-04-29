Spor Toto Süper Lig: Osmanlıspor: 1 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

hafta mücadelesinde Osmanlıspor evinde Medipol Başakşehir’i ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada sol taraftan Emre’nin pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Epureanu’nun şutu direğin dibinden dışarı çıktı.
7. dakikada Visca’nın kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Adebayor’un kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
40. dakikada Musa Arda’nın hatasında topla buluşup Başakşehir ceza alanının içine kadar girdi. Musa topa vurmakta gecikince savunma araya girerek topu kornere çeldi.
41. dakikada Emre’nın kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Costa’nın kafa vuruşunda kaleci Karcemarskas soluna yatarak topu kontrol etti.
42. dakikada Regattin’in kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Musa, topu arka direkte bulunan Numan’a indirdi. Numan yere düşerken vurduğu şutta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
Stat: Osmanlı
Hakemler: Ümit Öztürk x, Mustafa Emre Eyisoy xx, İsmail Şencan xx
Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Vrsajevic xx, Serdar Gürler xx, Tiago Pinto xx, Regattin xx, Cikalleshi xx, Musa Çağıran xx, Ceyhun Gülselam xx, Yalçın Ayhan xx, Numan Çürüksu xx, Lembi xx
Yedekler: Eyüp Türkaslan, Mehmet Güven, Özer Hurmacı, Maxsö, Luiz Carlos, Eren İyican, Furkan Özçal, Muhammed Bayır, Umar, Anıl Karaer
Teknik Direktör: İrfan Buz
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Clichy xx, Emre Belezoğlu xx, Epureanu xx, Visca xx, Adebayor xx, Elia xx, Arda Turan xx, Mahmut Tekdemir xx, Manuel de Costa xx, Caiçara xx
Yedekler: Mert Günok, Attamah, Da Costa, Bajic, İrhan Can Kahveci, Mevlüt Erdinç, Kerim Frei, Uğur Uçar, Alparslan Erdem, Gökhan İnler
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Gol: Numan Çürüksu (dk. 42) (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Musa Çağıran, Numan Çürüksu (Osmanlıspor), Adebayor, Mahmut Tekdemir (Başakşehir)